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    未2段式左轉被抓包酒駕法辦扣牌 阿伯哀喊：喝保力達也不行

    桃園市64歲男子喝保力達騎違規被轄區警方攔查，發現酒測值達每公升0.40毫克，當場拆卸機車牌照查扣2年。（龍潭警分局提供）

    桃園市64歲男子喝保力達騎違規被轄區警方攔查，發現酒測值達每公升0.40毫克，當場拆卸機車牌照查扣2年。（龍潭警分局提供）

    2025/01/23 00:23

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市64歲趙姓男子21日在龍潭區騎機車未依規定2段式左轉，警方攔查發現他酒測值達每公升0.40毫克，當場移送法辦，拆牌照查扣2年。趙男聲稱，沒想到喝保力達也不行，天氣寒冷，工作時喝半瓶保力禦寒，沒想到酒測超標。

    龍潭警分局指出，今年截至1月20日，車禍受傷92件，相較去年同期，車禍受傷件數下降33件，下降比率超過2成；酒駕違規取締數從去年同期的9件，下降為今年6件，顯見取締酒駕與車禍受傷件數下降，具有正相關性，盼藉嚴正執法，提升防制交通事故成效。

    龍潭警分局長鄭文銘提醒，駕駛車輛務必減速慢行，速度管理對於防制交通事故是最重要的一環，降低車速可增加駕駛人的視野範圍、提升反應距離及空間，更可降低發生事故機率及嚴重性，

    鄭文銘同時呼籲，酒後不開車、開車不喝酒，尤其身體代謝酒精的能力會因年齡的增長而變慢，服用含酒精的飲料，仍然會超過酒測的標準值，警方會從源頭輔以「代客駕車」、「指定駕駛」等防範措施，貫徹「酒駕零容忍」執法決心，民眾不應心存僥倖，共同維護良好交通秩序。

    龍潭警分局指出，前年修法後，酒駕相關罰則加重，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克以上，當場拆卸汽機車牌照查扣2年，車輛須移置保管；另外嚴重超速也由原本超速60公里，下修超速40公里，違規嚴重超速，除了罰鍰，還會吊扣牌照6個月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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