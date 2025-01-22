澎湖春安工作展開 府會兵分三路展開慰勞

春節安全維護工作展開，澎湖各界前往警消單位慰問。（澎湖縣政府提供）

2025/01/22 23:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節將至，澎湖縣為期15天的春節安全維護工作自1月20日正式啟動。縣長陳光復、議長陳毓仁今（22）日晚間，兵分三路前往馬公、澎南及湖西等地區，慰問辛勤執勤的基層警消人員，並代表全體民眾致贈慰問金與禮品，向警消同仁及義勇警察、義交、民防、社區守望相助隊及志工等民間協力團隊致上最誠摯的感謝。

陳光復表示，春節是一年中最重要的傳統節慶，也是民眾返鄉團聚的重要時刻，能夠讓民眾安心歡度佳節，都是警消同仁及各界協力單位的共同努力。警消人員是維護社會安定與秩序的核心支柱，不僅在重大節日中肩負起重要責任，平日也在各項大型活動與日常勤務中堅守崗位，全力投入治安維護、交通疏導、打擊詐騙及災害防救等工作上，守護民眾安全，確保家園平安無事。

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今年澎湖縣春節安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，期讓縣民安心過好年。慰問活動共分2階段進行，上午（第一階段），由警察局長率相關同仁慰問警察局局內各單位。晚間（第二階段），則分成3組進行慰問。

第一組由縣長陳光復、議員莊光大、警察局長林温柔及消防局長許文光等人領軍；第二組由議長陳毓仁、議員許國政、議員許育愷、議員蔡清續、副縣長林皆興及馬公市長黃健忠等人；第三組由秘書長楊書舜等人組成。

澎湖縣消防局連日疲於救災，成為春節維護家園重要力量。（澎湖縣政府提供）

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