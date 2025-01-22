海山警友慰問春節執勤辛勞 贈加菜慰問金、泡麵暖心

新北市警友會海山辦事處主任周勝考（前排右一）有感員警春節值勤辛勞，今天與總幹事周韋翰（前排左）、警友站長們到分局慰問，頒發加菜金及五十箱泡麵，讓在寒冷春節值勤員警暖胃、暖心。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/22 23:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕警方春節期間堅守崗位，新北市警友會海山辦事處主任周勝考有感員警辛勞，今日由總幹事周韋翰及文聖、埔墘及交通站長到海山分局慰勞，感謝員警於114年加強重要節日安全維護工作辛勞，並送上加菜金、50箱泡麵，幫春節值班官警加菜，也讓他們深夜勤返隊時解飢，員警們感謝警友發心，當他們強有力後盾。

海山警友會主任、新北市議員周勝考表示，家家戶戶歡慶農曆春節到來，值勤官警們不但無法與家人團聚圍爐，還要寒冬堅守崗位，尤其今年除夕受寒流影響，氣溫恐再創新低，他與總幹事周韋翰、文聖站長莊道杉、埔墘站長劉國隆站長、交通站長吳明等人，準備加菜慰問金及50箱泡麵，希望同仁晚間、深夜執勤返隊，能吃上一碗熱呼呼點心，暖胃也暖心。

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周勝考話鋒一轉，表示近來新北市立殯儀館（舊稱板殯）遷建或原址改建陷入爭端，他感謝海山警分局辛苦維安，他認為市政府「假優化真擴建」，他號召反擴建民眾理抗爭，自己也被推舉「反板殯改建自救會」會長，但他為人民爭取權益，不會為難警察，趕在春節前慰勞員警。

周勝考說，他爭取江翠、文聖等派出所新建工程，未來板橋第二戶政從現址搬遷至文聖所合署辦公，海山派出所廳舍得以擴充，積極為員警爭取全新、舒適廳舍，讓他們安心休整、值勤，全心投入治安、交通等工作。

海山分局長林國民表示，春節期間警方執行「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等三大工作主軸，結合協勤民力，讓轄區居民感受警察努力、服務熱忱，讓民眾安心過好年。

新北市警友會海山辦事處主任周勝考（前排左三）今天與總幹事周韋翰（前排左二）、警友站長們到分局慰問，頒發加菜金及五十箱泡麵，分局長林國民（前排右三）受贈感謝。（記者吳仁捷翻攝）

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