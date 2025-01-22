澎湖春節岸海治安不打烊 海巡警察聯手查緝護家園

第八海巡隊提前部署澎湖南北海，防範中國漁船越界騷擾。（第七岸巡總隊提供）

2025/01/22 22:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年農曆春節連假即將到來，澎湖返鄉人潮及民生物資需求激增，海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部，統合所轄第七岸巡隊、第八海巡隊及偵防分署澎湖查緝隊，岸海查緝能量，邀請澎湖縣政府警察局刑事警察大隊、警犬隊，內政部移民署中區事務大隊澎湖縣專勤隊及高雄港務警察總隊澎湖港中隊等相關單位，聯合攜手擴大威力掃蕩專案勤務。

共計動員3艘巡防艇、巡護八號大型艦、12部巡邏車、8部機車（含離島）、131人（含海上艦艇）、2隻緝毒犬及1隻檢疫犬（第七岸巡隊緝毒犬Geo，檢疫犬Demi；澎湖縣政府警察局警犬隊緝毒犬 Tucker）及無人機等，擴大查緝範圍，提升澎湖地區港口、岸際及海域巡邏密度。

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鑒於去年中到今年初在澎湖商、漁港陸續查獲大量毒品及非法未經檢驗中國製蒲燒鰻成品，加強轄內在馬公、湖西、澎南、白沙、西嶼等地及南北海等12處離島港口、港區及岸際進行威力掃蕩，對於廢棄空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林等治安死角重點，採地毯式實施巡邏、搜索清查。另在澎湖西南海域，則預置船艇，以防堵中國漁船越界捕撈侵擾行為。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部甘禮維主任表示，春節是國人重要節慶，更是走私偷渡、非法活動的高峰期，不肖份子不顧國人健康，破壞經濟秩序，鋌而走險，海巡署為我國邊境第一道屏障，全天候勤務部署提升巡邏密度，迅速打擊犯罪，嚇阻不法走私偷渡，提供澎湖民眾安全生活環境。

海巡署澎湖第十三巡防區，展開春節威力掃蕩勤務。（第七岸巡總隊提供）

第七岸巡總隊與澎湖警察局警犬隊，聯手加入威力掃蕩。（第七岸巡總隊提供）

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