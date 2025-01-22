鐵軌放水泥線槽蓋害台鐵列車撞損 惡男辯「好玩」遭收押

圖為台鐵新營火車站，非新聞事件的區間車。（資料照，記者楊金城攝）

2025/01/22 21:56

〔記者楊金城／台南報導〕這種玩笑開不得！台鐵南向3201次區間車在1月1日元旦當天下午1點40分，在台南市新營卯舍平交道北側鐵軌，撞上不明物體，造成列車主排障器及副排障器受損，幸未釀事故，事發後查出被人惡意在鐵軌上排放水泥製的線槽蓋，涉案的黃姓男子被鐵路警察局高雄分局15日移送台南地檢署偵辦後，向台南地方法院聲請羈押獲准。

3201次區間車撞上水泥製的線槽蓋後，台鐵新營站行車室隨即向新營鐵路派出所報案，3201次區間車經檢查列車主排障器及副排障器受損，列車行車功能正常，檢查無安全疑慮後駛離現場。

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鐵路警察局高雄分局成立專案小組報請南檢檢察官指揮偵辦，經調閱監視器畫面後，鎖定一名黃姓嫌疑犯涉有重嫌，分局偵查隊向檢察官聲請拘票後，15日將黃嫌拘提到案。

涉案的黃嫌坦承在新營卯舍平交道北側鐵軌，將鐵道旁的台鐵水泥製線槽蓋排放在鐵軌上，導致列車撞上，犯案動機辯稱是好玩，被南院裁定羈押偵辦。

鐵路警察已加強台鐵路線安全維護勤務，呼籲民眾如有發現可疑人、事、物，可撥打110報案電話，警方將立即派員處理，共同維護旅運安全。

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