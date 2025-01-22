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    彰縣瘋傳春節期間違停勸導代替取締？ 警：法律無假期

    彰化縣警局交通隊強調，春節期間只要車輛違停一律拖吊或開單告發。 （警方提供）

    彰化縣警局交通隊強調，春節期間只要車輛違停一律拖吊或開單告發。 （警方提供）

    2025/01/22 21:15

    〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節連假長達9天，不少外地遊客會來彰化縣走春，屆時停車位將一位難求，由於去年春節前就曾傳「先勸導、後取締」造成民眾誤解，警方被罵翻，今年再度傳出是否又是勸導代替取締？對此縣警局交通隊強調，法律無假期，只要違停一律拖吊或開單告發。

    「2025花在彰化－花繪城事」，將於大年初一（1月29日）到十五（2月12日）在溪州公園隆重登場；春節期間彰化縣南花北燈，除了有花在彰化、田尾公路花園，北彰化則有八卦山大佛，扇形車庫、鹿港老街等熱門景點；此外彰化市公所舉辦的「春節市集」，將於1月25日至2月2日登場，橫跨永樂街、民族路兩大街區。

    有鑑於上述春節活動，可望吸引大批遊客前來彰化賞玩，但停車問題恐是遊客擔心的一環，因此最近地方就盛傳，去年曾在過年前傳出警方針對違規停車採「勸導」方式，然後才會開罰，很可能今年也是比照辦理。

    縣警局交通隊對此指出，從無所謂的「以勸導代替取締」作法，去年是有人以訛傳訛，導致大家誤解；警方並再次重申，春節期間，法律無假期，民眾違規停車妨害交通及影響人車通行，或經其他民眾檢舉，警方一律依法取締並執行拖吊，呼籲民眾所駕駛的車輛，都應停放在合法合規停車場（格），勿違規停放。

    警方呼籲民眾，注意各項交通管制疏導措施，應遵守標誌、標線停車，不要為了貪一時方便而違規停放車輛，否則年節期間遭告發違規還會被拖吊，影響過節好心情。

    彰化警方強調，法律無假期，春節期間車輛只要違停一律拖吊或開單告發。 （警方提供）

    彰化警方強調，法律無假期，春節期間車輛只要違停一律拖吊或開單告發。 （警方提供）

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