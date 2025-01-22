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    竹市消防局27生力軍報到 師徒制傳承經驗

    竹市消防局舉行新進消防師徒制授業儀式，傳承消防精神。（記者蔡彰盛攝）

    竹市消防局舉行新進消防師徒制授業儀式，傳承消防精神。（記者蔡彰盛攝）

    2025/01/22 19:22

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市消防局今舉辦「新進消防人員師徒制授業儀式」，為27名新進消防生力軍安排優秀且富經驗的消防同仁擔任導師，並由消防局長李世恭帶領導師們一一為新進人員戴上消防帽，期勉他們秉持消防倫理、傳承優良文化，以「一日為師，終身為師」的信念，在導師的細心帶領下快速融入消防職場，建立自信心並做好各項準備，圓滿完成救災救護任務。

    市府表示，積極爭取行政院、消防署及相關機關經費，共計新台幣1億3100萬元，購置14輛各式消防車輛。同時，在竹市議會支持下，市府逐年投入逾1億9977萬元，用於添購各式消防車輛及救災器材設備，而在消防署的支持下，竹光分隊、南寮分隊、中山分隊、朝山分隊及第二大隊廳舍整修工程陸續進行，為同仁提供更舒適的服勤與休息空間。

    今年竹市消防人力實際員額達到消防局成立以來的最高人數336人，預計先於116年大幅增加40名員額，由現行編制380人到420人，再於120年前逐年充補至496人的目標邁進，期望充實基層人力，有效減輕同仁繁重的勤務負擔。

    市府指出，災害搶救與緊急救護等消防工作經常需要與時間賽跑，面對瞬息萬變的現場，剛入行的消防新手容易因突發狀況而感到緊張或手足無措，此時若有資深且經驗豐富的同仁擔任導師，在日常出勤及緊急救災中提供指導與經驗傳承，便能讓新進人員循序漸進地適應消防員生活，順利執行消防勤務。消防師徒制是一項完整傳承經驗、提攜後進的優良制度，相信在資深同仁的帶領下，消防職場新鮮人能快速熟悉竹市轄區概況及勤業務作業規定，發揮即戰力，守護竹市民眾的消防安全。

    消防局指出，這次新進消防人員中，有1名為鳳凰志工隊成員，同時也是中華民國水上救生協會新竹市分會幹事楊佩儒。她因在鳳凰志工服務期間，親眼目睹消防人員不畏艱辛、救災救難的精神而深受感動，決心報考成為消防人員。她說，感謝竹市消防局採用師徒制的帶新人方式，讓新人能在最短時間內熟悉消防車輛、器材及救護操作等工作要領，迅速融入救災工作。

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