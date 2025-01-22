2歲幼女不收玩具遭3度拋摔又腳踹身亡 國民法官判母9年徒刑

桃園市廖姓單親媽媽因2歲半幼女不收玩具，3度拋摔又用腳踹，幼女經送醫不治；桃園地院國民法官法庭審結將她判處9年徒刑。（記者余瑞仁攝）

2025/01/22 18:00

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市31歲的廖姓女子未婚育養幼女，2023年12月間2歲半的女兒因為不聽話不收玩具，廖女失控3度將幼女拋摔到地墊又用腳猛踹，造成女童頭部重創昏迷，送醫急救19天後死亡；案經桃園地院國民法官專庭審理，今（22）日依成年人故意對兒童犯重傷害致死罪判處9年徒刑。

判決指出，廖女於2023年12月15日下午5點30分許，在桃園市租屋處因2歲半的女兒不收拾玩具，情緒失控連續3次徒手將身高僅86公分、體重12公斤幼女高舉至腰際往地上拋摔，幼女因此頭部著地，又以腳踹胸口1次，造成女童昏迷、急性左硬腦膜下血腫、急性蜘蛛網下出血、腦中線右移、大腦鐮下腦疝及顳葉海馬溝回腦疝等重傷害，廖女見情況不對，打119求救將女兒送醫救治，女童仍於去年1月2日凌晨宣告不治。

請繼續往下閱讀...

法院審理時，廖女雖坦承傷害並致女兒死亡事實，但否認有重傷害犯意，指稱自己當時是一時情緒失控所為造成意外；國民法官法庭認為，廖女照顧扶養幼女多時、並非無育兒經驗，案發時女童只有2歲半，身體器官、腦部構造極為脆弱，一般人客觀均可預見若外力劇烈搖晃或碰撞，極有可能造成顱內出血、身體受到重傷害，甚至會釀成死亡，廖女不能推說不知道後果，且在短時間內3次拋摔又腳踹，導致女兒頭部重創，足認被告有重傷害犯意。

國民法官法庭認定，廖女案發後向警方自首接受裁判依刑法第62條前段規定減輕其刑；另審酌廖女為被害人母親且為主要照顧者，不僅未對2歲半的幼女善加照顧、保護，反而僅因幼女未收拾玩具，即情緒失控，徒手對幼女施以暴力行為釀死，所為應受嚴厲譴責，而參酌女童父親同意從輕量刑，國民法官法庭審結判處量廖女有期徒刑9年。可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法