農漁會選舉賄選暴力查察 嘉義掌握3件情資

因應農漁會選舉，嘉義地檢署今天揭牌成立「查察賄選及暴力執行小組」。（嘉義地檢署提供）

2025/01/22 17:47

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕農曆年後，農漁會選舉登場，嘉義地檢署今天揭牌成立「查察賄選及暴力執行小組」。檢方說，目前已受理3件情資，正在偵查中，檢舉賄選獎金最高200萬元，呼籲民眾踴躍檢舉不法，共同維護農漁會選舉清廉與公正。

嘉檢檢察長蔡宗熙、主任檢察官謝雯璣、姜智仁、陳靜慧及嘉義縣警察局副局長許益祥、嘉義市警察局長沈炳信、嘉義縣調查站主任謝檔明、嘉義市調查站主任魏男烜及嘉義縣府政風處長郭建毅、嘉義市政府政風處長劉孟政等人今天出席在嘉檢一樓大廳外的揭牌儀式，共同宣示反賄及查賄制暴決心，隨後召開嘉義地區農漁會選舉查察會議。

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檢方說，嘉義檢警調廉查賄團隊已於去年11月底召開第一次期前策略會議，開始著手部署及執行各項查察賄選工作，今天召開選舉查察會議，由縣（市）調查站、政風處、縣（市）警察局所屬各分局分別提出查察賄選工作報告，就各該轄區農、漁會選舉的競爭狀況、布雷情形、賄選熱區，及已規劃完成之各項查賄制暴作為提出專題報告。

檢方說，春節期間若發生賄選情事，將全力動員查緝，不容春節期間成為查察賄選工作空窗期；即日起指派專責檢察官分區查察，並設「選舉查察聯繫中心」，指派人員輪流值勤，受理妨害選舉刑事案件。

檢舉查獲農會或漁會理事、監事、理事長候選人賄選或總幹事候聘人行賄者，檢舉獎金最高200萬元，境外勢力金額100萬至2000萬元，選舉賭盤金額5萬至500萬元，呼籲民眾踴躍檢舉不法。檢舉專線：05-2752548，免付費專線：0800-024-099，傳真機：05-2780445，24小時受理檢舉。

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