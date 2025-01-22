有夠瞎！工廠塞紅包 逼得清潔隊立「自清狀」

為了廠商塞紅包，溪湖鎮公所清潔隊立「自清狀」。（翻攝自溪湖鎮公所臉書頁）

2025/01/22 17:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣各鄉鎮清潔隊，每逢過年前「國家清潔週」都會主動到府清運大型垃圾。位於溪湖鎮2間工廠，為感謝清潔隊出手相助，省下大筆清運費，竟主動塞紅包給2名隊員，此舉驚動公所，逼得清潔隊近百人簽下「自清聲明」，全隊被搞得「雞飛狗跳」，政風室還將塞紅包的工廠負責人移送彰化地檢署偵辦，該案經彰化地院審理，今判處楊男、蔡男有期徒刑2月，緩刑2年，必須支付公庫2萬元。

這起案件發生在2023年底，當時接近過年，很多工廠或店家正進行大掃除，溪湖鎮一間鞋廠和工業社清出大量大型垃圾，通知公所清潔隊前來清運。

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公所派垃圾車到場，2名清潔隊員下車搬運，讓工廠省去一大筆清潔費用，不料在隊員即將離去之際，工廠負責人突然塞2000元、1200元紅包給2名下車的清潔隊員。

2名隊員帶著紅包回到公所，心中忐忑不安，因為鎮長何炳樺上任時立下「公務人員廉潔公約」，還把此公約信條高掛於公所大門口， 2人便將所獲得之紅包繳交給政風室處理。

政風室為此特立「溪湖清潔隊廉政倫理同意書」，交由清潔隊員簽名，並將此案移送彰化地檢署。

清潔隊表示，他們發現有不少熱情民眾會致贈清潔隊員開工紅包或是其他物品，清潔隊為民眾載運家庭垃圾、傢俱都是應有職責，更是他們的使命，感謝民眾對隊部的支持與肯定，也請鎮民若發現任何不法情事，可致電政風室進行檢舉。

而審理該案的法官審酌2業者是為感謝清潔隊員協助清運公司一般廢棄物，法治觀念偏差，所為實不足取，依犯交付賄賂罪，各處2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，並應支付公庫2萬元。褫奪公權1年。全案可上訴。

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