為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    安江艦上士未如期收假 被發現溺斃在蘇澳海軍中正基地

    蘇澳海軍中正基地（如圖）今天發現浮屍，打撈上岸後，確認是安江艦鄭姓上士落海溺斃。（記者江志雄攝）

    蘇澳海軍中正基地（如圖）今天發現浮屍，打撈上岸後，確認是安江艦鄭姓上士落海溺斃。（記者江志雄攝）

    2025/01/22 17:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇澳海軍中正基地今天（22日）發現浮屍，打撈上岸後，確認是海軍艦隊指揮部所屬131艦隊沱江級安江艦鄭姓上士，鄭男昨天休假外出餐敘，晚間未登艦收假，經過搜尋才得知在港區落海，打撈上岸時已成一具冰冷遺體。

    據了解，30多歲的鄭男擔任舷號625安江艦醫護上士，此行隨艦從基隆港到蘇澳海軍中正基地執行任務，傳出疑似休假期間出外飲酒，酒後收假不慎在港區落海溺斃。海軍艦隊指揮部發布新聞稿指出，已通報憲檢單位調查死因。

    海軍艦隊指揮部指出，131艦隊鄭姓上士昨天休假外出餐敘，進入營區後未登艦收假，經單位編組搜尋，今天上午8點50分在港區木棧道下方海面發現鄭男，送醫搶救不治，指揮部對此深表哀悼與不捨，全案配合憲檢調查釐清，同時協助家屬處理後續喪葬照撫事宜。

    去年1月，蘇澳海軍中正基地也發生1名身著潛水裝備的陳姓士官長，在港區溺斃意外，事發地點與鄭姓上士落海地點相距不遠，諸多巧合引起外界議論紛紛。

    30多歲鄭男擔任舷號625安江艦醫護上士。（圖由讀者提供）

    30多歲鄭男擔任舷號625安江艦醫護上士。（圖由讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播