安江艦上士未如期收假 被發現溺斃在蘇澳海軍中正基地

蘇澳海軍中正基地（如圖）今天發現浮屍，打撈上岸後，確認是安江艦鄭姓上士落海溺斃。（記者江志雄攝）

2025/01/22 17:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇澳海軍中正基地今天（22日）發現浮屍，打撈上岸後，確認是海軍艦隊指揮部所屬131艦隊沱江級安江艦鄭姓上士，鄭男昨天休假外出餐敘，晚間未登艦收假，經過搜尋才得知在港區落海，打撈上岸時已成一具冰冷遺體。

據了解，30多歲的鄭男擔任舷號625安江艦醫護上士，此行隨艦從基隆港到蘇澳海軍中正基地執行任務，傳出疑似休假期間出外飲酒，酒後收假不慎在港區落海溺斃。海軍艦隊指揮部發布新聞稿指出，已通報憲檢單位調查死因。

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海軍艦隊指揮部指出，131艦隊鄭姓上士昨天休假外出餐敘，進入營區後未登艦收假，經單位編組搜尋，今天上午8點50分在港區木棧道下方海面發現鄭男，送醫搶救不治，指揮部對此深表哀悼與不捨，全案配合憲檢調查釐清，同時協助家屬處理後續喪葬照撫事宜。

去年1月，蘇澳海軍中正基地也發生1名身著潛水裝備的陳姓士官長，在港區溺斃意外，事發地點與鄭姓上士落海地點相距不遠，諸多巧合引起外界議論紛紛。

30多歲鄭男擔任舷號625安江艦醫護上士。（圖由讀者提供）

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