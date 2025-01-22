雲林警破獲移動兵工廠 起出霰彈槍等9把槍戒、子彈

雲林縣警方破獲移動式兵工廠，查扣霰彈槍及多把改造手槍。（記者黃淑莉攝）

2025/01/22 17:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾警分局獲報，35歲簡姓男子、29歲林姓男子涉嫌改造槍械，經過蒐證及掌握2嫌行蹤，專案小組成員昨（20）日到嘉義縣民雄的汽車旅館攻堅，逮捕簡、林2嫌，起出改造手槍6把、霰彈槍1把、MP5空氣長槍及短槍各1把，還有60多發子彈。

雲林縣警察局說，虎尾分局接獲線報，與縣警局保安隊霹靂小組、國道警察第四大隊、嘉義縣民雄分局共組專案小組，經過跟監蒐證，確認簡嫌入住民雄某汽車旅館，昨天上午10點多持搜索票、拘票攻監，簡嫌見警方上門，企圖攜械跳窗逃亡，員警對空鳴槍2槍嚇阻，順利逮捕簡、林2嫌。

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專案小組查獲具有殺傷力的改造手槍6把、霰彈槍1把及MP5空氣長槍及短槍各1把，還有霰彈子彈、手槍子彈共計60多發，煙火球2顆、電鑽、砂輪機、車床、研磨機等改造器具，安非他命約167公克。

除了查獲移動式兵工廠，虎尾警方也查獲25歲黃男涉嫌在土庫民宅內栽種大麻，查扣200多枝大麻植株，已採收大麻葉12大袋共41.5公斤，市值約3000萬元。

雲林縣警察局今天召開治安會報，縣長張麗善頒發重大刑案偵破案慰勉金，雲林縣警友會會長吳政憲也到場頒發春節加菜金。警察局長李建民指出，從打詐儀錶板數據顯示，與前年同期比較，雲林去年8月12月詐欺案件從479件下降到127件，財損金額從2億3000多萬元下降到1億7000多萬元，去年詐騙案破獲率達65％，共查獲449人，擴大溯源偵破77團，查扣不法所得1億1900多萬元。

此外，雲林警方去年查獲75把槍枝，2座改造兵工廠，還破獲全國史上最大戶外溫室大麻園市值逾10億元。

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繼去年偵破市值逾10億元史上最大溫室大麻園，雲林警方日前再查獲在民宅內種大麻，查扣200多株大麻植株，市值約3000萬元。（記者黃淑莉攝）

雲林縣警察局今天召開治安會報，縣長張麗善頒發重大刑案偵破案慰勉金。（記者黃淑莉攝）

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