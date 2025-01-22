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    台中逃家金剛鸚鵡萌翻刑警 飼主急尋3天重逢超感動：像找回孩子

    9月大的栗額金剛鸚鵡，模樣相當萌。（記者許國楨攝）

    9月大的栗額金剛鸚鵡，模樣相當萌。（記者許國楨攝）

    2025/01/22 17:24

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市梁姓市民飼養一隻9月大的栗額金剛鸚鵡，上週六突然從住家飛走，梁男焦急萬分透過社群協尋未果，情緒低落鬱悶不已，就在心灰意冷之際，21日突然接到警方電話，表示鸚鵡被兩名香港女遊客拾獲，梁男隨即趕往台中市刑警大隊，見心愛鸚鵡毫髮無傷，開心表示「好像找到自己的小孩」，這場尋鳥記圓滿收場。

    兩名在台中旅遊的香港籍女子，21日晚間在西屯區飯店退房時，巧遇這隻落單的鸚鵡，為避免牠再次飛走，她們隨手以塑膠繩套住鳥腳，並購買生菜沙拉餵食，隨即帶著鸚鵡到飯店附近的台中市刑大尋求協助，值日的偵查佐也貼心準備礦泉水，只見牠搖頭晃腦邊忙著喝水，模樣萌翻一票刑警。

    警方隨後發現鸚鵡腳環上刻有一組行動電話號碼，經嘗試撥打，果真聯繫上梁姓飼主，梁男接獲通知趕到市刑大，看到愛鳥時激動不已直呼「牠就像我的孩子一樣，真的太感謝大家了。」梁表示，這隻栗額金剛鸚鵡才9個月大，很會撒嬌，上週六突然自住家陽台飛走，這幾天唯恐牠遭遇不測，情緒低落，所幸平安歸來。

    據了解，栗額金剛鸚鵡非常好動，外表憨厚，體型較小，基本上不怎麼挑食，喜歡吃水果、種子、玉米，壽命可達30年，性格活潑、喜愛飛翔，容易因驚嚇或疏忽飛失。

    金剛鸚鵡忙著喝水。（記者許國楨攝）

    金剛鸚鵡忙著喝水。（記者許國楨攝）

    飼主將牠抱在懷裡保護至極。（記者許國楨攝）

    飼主將牠抱在懷裡保護至極。（記者許國楨攝）

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