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    被激「拉不起來啦」！高雄屁孩翹孤輪秒摔車 警曝他下場

    江男乘微型電動二輪車模仿翹孤輪後自摔，警方將以危險駕駛開罰，函送法辦。（民眾提供）

    江男乘微型電動二輪車模仿翹孤輪後自摔，警方將以危險駕駛開罰，函送法辦。（民眾提供）

    2025/01/22 17:16

    〔記者許麗娟／高雄報導〕數名年輕人今（22）日凌晨聚集高雄壽山忠烈祠前忠義路段，騎車練習「翹孤輪」，21歲江姓男騎微型電動二輪車，友人在一旁喊話「拉不起來啦！」他硬拉起前輪，下秒自摔撞及停在路旁1輛機車，全程被友人拍下放上Threads。警方將對江男的危險駕駛開罰，依法送辦。

    鼓山分局新濱所指出，今天凌晨2點左右，江男騎微型電動二輪車在忠烈祠忠義路段危險駕駛，失控自摔，波及停放路旁1輛機車，江男僅受輕微擦傷未送醫，被波及的機車車殼有撞擊刮痕。警方獲報後立即到場處置，確認江男無飲酒情事，依規定測繪。

    警方說，江男在道路上進行危險駕駛行為，已違反道交法第73條第1項第4款「以危險方式駕車」，最高可處1200元罰鍰。此外，江男在道路上駕車失控，造成往來交通之危險，行為已構成刑法第185條第1項「以他法致生往來之危險」，最高可處5年以下有期徒刑。警方將依相關事證，函送高雄地檢署偵辦。

    1名年輕人騎乘微型電動二輪車翹孤輪，下一秒摔車倒地。（擷取自Threads）

    1名年輕人騎乘微型電動二輪車翹孤輪，下一秒摔車倒地。（擷取自Threads）

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