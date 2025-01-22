南市首例私幼爆虐童案遭重罰停招1年、涉案教保員終身不適任

南市議員林燕祝今日指控歸仁區某知名私幼接連發生虐童違法事件。（南市議員林燕祝提供）

2025/01/22 17:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕虐童零容忍！南市歸仁區爆出某知名私幼接連虐童違法事件，南市教育局除依法對負責人處以最高6萬元罰鍰外，亦是台南首例重罰停招1年處分。教育局長鄭新輝強調，若日後再發生相同事件，不排除加重處以停辦、甚至廢止設立許可處分，全案教育局也將主動移送司法單位依法偵辦。

南市教育局表示，該案於去年12月30日接獲陳情後立即啟動調查，並行文該幼兒園對行為人先予停職，經調查小組完成調查，並於1月20日召開認定委員會，決議吳姓教保員涉案情節重大，認定該員終身不得擔任教保服務人員並裁罰40萬元。同班另1名王姓教保員，因消極不作為，裁罰4萬元。

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教育局表示，在調查過程中，承辦人員主動發現另1個3歲小班也有疑似不當管教行為後，隨即立案調查，後續有家長反映其他幼幼班也有類似情形，教育局皆立即偕同社會局社工至該園保全證據並啟動調查，於過程中警方取回監視硬碟，其中幼幼班影像疑似毀損部分已還原，目前2案皆已組成調查小組立案調查中，後續將依調查程序檢視相關監視器影像並訪談相關人員，如認定有違法行為，也會依法課以重責。

教育局表示，為釐清行為人違法行為，已調取兩週監視器畫面，並花費大量心力檢視14天監視器畫面，且將相關影像資料全部提供調查小組檢視，該案因受害幼生高達18名、且行為次數較多，因此在家長觀看錄影畫面時，僅先呈現部分較明顯的不當管教行為畫面，雖未全部提供家長觀看，但全部均列入調查報告，足以做為認定委員會綜合判定心證，最後亦已做成該行為人終身不適任處分。

教育局表示，目前其他縣市皆未提供去識別化影像資料，南市提供每位幼生家長一段去識別化影像已是最積極作法，如果要作為提起司法訴訟依據已經足夠，且在全案完成調查後也會將所有完整影像資料主動移送司法單位偵辦。此外，已建立與婦幼隊緊密連繫機制，讓家長決定是否另提民刑事司法主張。

據了解，本月10日才爆發虐童案的歸仁區某私立幼兒園，今日再度被市議員林燕祝踢爆幼兒遭集體虐待，接連2案，已多達27人受害。家長哭訴從監視錄影帶看到孩子被教保員捶打、抓起來摔地，還扯頭髮、罰跪，心如刀割！

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