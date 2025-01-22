屏東去年詐騙財損24億 年輕人受害最多、年長者損失最大

內政部警政署推出「打詐儀錶板」將全國及各縣市的詐騙發生數與財損金額等數據呈現出來。（記者葉永騫攝）

2025/01/22 17:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕去年全國發生詐騙案高達22萬餘件，財損1300多億元，其中屏東縣發生5900多件，財損24億餘元，縣長周春米表示，詐騙情況相當嚴重，已讓司法及警方大部分的精力都放在防詐方面，由於春節將至，她呼籲縣民要多注意，不要被誘騙。

內政部警政署推出「打詐儀錶板」將全國及各縣市的詐騙發生數與財損金額等數據呈現出來，藉以提醒民眾關注詐騙議題，防止遭誘騙，統計113年全國發生詐騙案22萬餘件，財損1332億餘元，屏東縣發生詐騙案5935件，財損24億6千多萬，詐騙案中以假投資、假網拍、分期付款詐騙、假中獎通知、騙取金融帳戶最多，屏東縣受騙年齡層主要分布於20至39歲的年輕人最多（佔48.57%），但是50歲以上的老年人則是被詐金額最多，達到14億餘元，警方則是成功阻詐了近2億元。

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縣長周春米呼籲民眾，春節即將到來，大家口袋都有些錢，這時候更要注意小心防範詐騙，而年輕人被騙多數是網拍，金額雖然較少，但件數較多，長輩被騙的金額則是較多，主要是假投資、假感情等被騙，一定要特別小心詐騙，不要貪，才能免於一整年打拼的辛苦錢全被騙光光。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

縣長周春米要求警方全力打詐、防詐。（記者葉永騫攝）

春節將至，詐騙事件曾出不窮，縣府全力防詐也提醒民眾多加注意。（記者葉永騫攝）

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