苗檢成立查察妨害農漁會選舉執行小組 受理賄選檢舉春節不打烊

苗栗地方檢察署成立「查察妨害選舉執行小組」，台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村（右3）、苗栗地檢署檢察長林映姿（左4）等人共同揭牌。（苗栗地方檢察署提供）

2025/01/22 17:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕基層農、漁會改選分別於2月15日、3月22日投票，苗栗地方檢察署今（22）日上午成立「查察妨害選舉執行小組」，展現檢、警、調、廉、移等機關攜手聯合查賄決心，呼籲民眾勇於檢舉賄選，最高獎金200萬元，春節期間不打烊。

「查察妨害選舉執行小組」成立，由甫於17日到任的苗栗地檢署檢察長林映姿主持，台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村蒞臨督導，與苗栗縣警察局長王森瑒、法務部調查局苗栗縣調查站主任姜彥吏、苗栗縣政府政風處長李炳輝、內政部移民署中區事務大隊苗栗專勤隊長陳文良、苗栗憲兵隊長洪名賢共同揭牌。

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揭牌儀式後，苗栗地檢署即與各單位召開第二次「苗栗地區114年農漁會選舉查察會議」提出報告，分析最新選情，深度交流如何有效查察妨害選舉犯行。

林錦村會中指示，農漁會選舉查察工作應特別注意賄選、暴力、假消息等介入選舉，各單位應通力掌握情資及事證，杜絕不法行為。針對選情激烈選區，應滾動式調整查察策略，強化「布雷」作業，以有效引爆違法行為，春節期間須嚴防候選人假借送禮行賄。他特別提醒執法人員，執行案件時，嚴守正當法律程序，例如避免疲勞訊問等行為，以確保查察作業合法、合規；有關檢舉獎金應迅速發放並妥善製作檢舉筆錄，以避免爭議。

林映姿也於會中說，檢、警、調、廉、移各機關單位的用心和努力，應化為查賄成功的實際案件，讓社會大眾深刻體會到「不能賄選」的法治觀念。而春節將至，各單位務必遵循查察重點，並與檢察官保持密切聯繫，確保檢察官能即時掌握查賄資訊，迅速打擊妨害選舉不法情事。

林映姿指出，農漁會賄選獎金最高200萬元，苗栗過去曾有檢舉人獲50萬元獎勵，呼籲民眾勇於檢舉賄選，共同維護農漁會選舉清廉與公正，苗栗地檢署查賄檢舉專線：0800-024099#4，春節期間不打烊。

揭牌儀式後，苗栗地檢署即與各單位召開第二次「苗栗地區114年農漁會選舉查察會議」。（苗栗地方檢察署提供）

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