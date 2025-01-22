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    台南歸仁私幼爆虐童 教育局：教保員重罰40萬終身不得任職

    台南歸仁某幼兒園涉虐童，警方已針對首批受害童的家長完成筆錄製作，其中3名家長決定提告。（記者蔡文居攝）

    台南歸仁某幼兒園涉虐童，警方已針對首批受害童的家長完成筆錄製作，其中3名家長決定提告。（記者蔡文居攝）

    2025/01/22 16:18

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南歸仁區某私立幼兒園發生虐童案，台南市教育局說，本案於12月30日接獲陳情後立即啟動調查，行文幼兒園對行為人先予停職，吳姓教保員對幼兒有多次身心傷害的不當管教行為，屬情節重大，認定該員終身不得擔任教保服務人員並裁罰40萬元。

    另外，同班另一名王姓教保員消極不作為，且有非屬情節重大之不當管教，裁罰4萬元。

    歸仁分局則說，該園松鼠班18名受害小朋友中，有10名家長無意見，另8人已製作筆錄，其中3名家長決定提告。綿羊班15人中，家長13人無意見，2人尚未看監視影帶；鯨魚班則正調查中。

    教育局強調，在虐童零容忍政策下已明確宣示，本案針對園方因未善盡管理責任而發生情節重大不當管教事件，除依法對負責人處以最高6萬元罰鍰外，也將核予停招1年處分，若日後再發生相同事件，不排除將會加重處以停辦、甚至廢止設立許可處分。全案教育局也將主動移送司法單位依法偵辦。

    教育局說，調查過程中，承辦人員主動發現另一個3歲小班也有疑似不當管教行為後，隨即立案調查，後續有家長反映其他幼幼班也有類似情形，立即到該園保全證據，啟動調查，過程中，警方取回監視硬碟，其中幼幼班影像疑似毀損部分已還原，目前2案都已組成調查小組立案調查中，如認定有違法行為，將會依規定對行為人及負責人課以重責。

    教育局說，在虐童零容忍政策下，對每一案件的調查處理絲毫不敢懈怠，目前已建立與婦幼隊緊密連繫的機制，讓家長決定是否另提民刑事司法主張。同時加強幼兒園平時稽查，不定期抽查幼兒園監視器影像，一旦有不當管教，查證屬實，絕對從重議處。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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