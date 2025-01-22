農漁會改選將至 雲檢「查察小組」成立已受理6案

雲林地檢署「農漁會查察妨害選舉執行小組」今成立揭牌。（記者李文德攝）

2025/01/22 16:02

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣各級農漁會組長、副組長、會員代表將改選，雲林縣地方檢察署今（22）日與縣警局、調查局等單位，共同舉辦「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，同步設立選舉查察聯繫中心。地檢署表示，目前受理6件情資，已積極偵辦中。

目前雲林區漁會總幹事、會員代表選情單純，而農會部分則有4鄉鎮總幹事遴選競爭激烈，水林、口湖、東勢和大埤鄉都有競爭者登記，其中大埤鄉有4人登記挑戰現任總幹事吳昌遠，其餘3鄉鎮皆1對1競爭。此外，口湖、大埤、水林、斗南會員代表登記參選人數超出會員代表席次許多，競爭態勢明顯。

請繼續往下閱讀...

雲林縣府農業處指出，2025年各級農會代表、理監事改選及總幹事遴選工作，2月15日辦理會員代表選舉，3月1日前開會員代表大會選出理、監事，並於3月10日前完成總幹事遴聘；漁會則於3月22日會員代表選舉、4月7日會員代表大會選出理、監事，並於4月16日完成總幹事遴聘。

為維護選舉公平，雲林地檢署成立「查察妨害選舉執行小組」，今雲林地檢署檢察長黃智勇、縣警局長李建民、調查局雲林縣調查站主任鍾達振等人共同揭牌。

黃智勇表示，目前已受理6件情資，均已積極偵辦中，嚴辦妨害選舉行為，若民眾發現有妨害選舉情事，可撥打檢舉專線，檢舉賄選獎金最高200萬元、境外勢力介選獎金100萬元至2000萬元、選舉賭盤獎金5萬元至500萬元，且檢舉資料絕對保密。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法