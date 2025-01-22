年前慰問警察同仁 蔣萬安：平安是給北市民最好的年貨

台北市長蔣萬安今天下午前往萬華分局西門町派出所慰問警員。（記者蔡思培攝）

2025/01/22 16:17

〔記者蔡思培／台北報導〕春節將至，台北市長蔣萬安在年節前至各單位慰問，今天下午前往信義分局交通分隊、萬華分局西門町派出所慰問警員。他強調會提高警察同仁的繁重勤務加給等級，並淘汰老舊警用汽機車，為交通分隊增購平板電腦，也感謝警察同仁在年節仍辛苦輪值，但治安沒有假期，平安是給市民朋友最好的年貨。

蔣萬安今天下午安排警消慰問行程，先是前往信義分局交通分隊、萬華分局西門町慰問警察同仁，發放水果與紅包，隨後又趕往消防局龍山分隊、消防局泉州分隊慰問消防員。

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蔣萬安致詞表示，台北市交通大隊、派出所同仁都非常辛苦，以交通而言，台北大巨蛋啟用會帶來龐大人潮與車潮，造成周邊壓力，從國慶晚會、周杰倫演唱會到跨年，都帶給同仁繁重勤務與壓力，感謝同仁堅守崗位，透過管制與交通疏導完成不可能的任務。他也希望警察同仁達成治安平穩、交通順暢、民眾安心等3大主軸。

蔣萬安也指，西門町派出所同仁勤務繁重，每年都有台北燈節、青山宮遶境，更不時有國際旅客需要求助，但警員都能克服語言障礙協助。他也指，台北市整體治安表現、市民滿意度在各評比都名列前茅，也被國際評選為全球最安全城市第4名，這都是警員的功勞。他也感謝警察在新年期間仍輪值、辛苦堅守崗位，但治安沒有假期，平安是給市民朋友最好的年貨，希望同仁持續協助整體治安、交通順暢，讓市民安心。

蔣萬安表示，未來會幫警察同仁爭取的福利相當多，首先，警察同仁的繁重勤務加給等級會提高，且以派出所為單位，今年2月就會生效。他也以北市勤務最繁重的信義分局為例，他上任市長後就爭取增加預算員額，已經增加32員，未來還會增加8員。

他也提到，有很多警察同仁反映現在的警用汽機車老舊，今年起會汰換455台；今年也將為警察同仁增購平板電腦，平均可比人工處理節省30分鐘。蔣萬安也指，警察同仁勤務繁重，市府也重視心理健康，北市府有提供心理諮詢機構、身心科醫生提供專業心理諮商。

媒體也關心，元宵將至，傳出北市府會邀請上海賞燈團來台。對此蔣萬安表示，上海旅遊團來台是去年雙城論壇承諾，他正面看待，只要對台北市、全台觀光產業有幫助，帶動商機促進消費，他都樂見其成。

另外，新北環狀線在去年0403強震時毀損，雙北市將向施工廠商中華工程求償，新北市捷運工程局昨指雙北最晚4月2日會向台北地方法院遞狀提告中工。蔣萬安被問起此事也強調，雙北之前就有共識，依法依約向廠商求償。

蔣萬安強調會提高警察同仁的繁重勤務加給等級提高，並淘汰老舊警用汽機車，為交通分隊增購平板電腦。（記者蔡思培攝）

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