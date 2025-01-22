2026地方選舉前哨站 高雄檢警調廉合作查察農漁會選舉舞弊

高雄地檢署邀集高雄市調查處、高雄市警察局、廉政署南部地區調查組成立「114年農漁會選舉查察妨害選舉執行小組」。（記者黃佳琳攝）

2025/01/22 15:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕被視為地方選舉前哨站的全國農漁會選舉農漁會選舉，今年將在2、3月進行投票，高雄地檢署邀集高雄市調查處、高雄市警察局、廉政署南部地區調查組成立「114年農漁會選舉查察妨害選舉執行小組」，新任雄檢檢察長黃元冠表示，將以最堅強的陣容，嚴守程序正義，全力查緝不法。

今年高雄市27個農會僅內門農會出現內外場派競爭，但農漁會選舉被視為2026年地方選舉的前哨站，與地方政治綁在一起，黃元冠指出，今年高雄地區雖然選情較不激烈，但檢、警、調、廉、政風等單位秉持一貫積極態度，已積極整合各機關資源與戰力，將以最堅強的陣容進行監控，呼籲有心人士不要以身試法。

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高雄高分檢檢察長朱家崎也指出，選舉為法治國家的大事，公平公正的選舉亦是國人的期待，檢、警、調、廉、政風等單位共同揭牌「114年農漁會選舉查察妨害選舉執行小組」，展現查察農漁會選舉的決心，相關單位將全力以赴，維持選舉公平公正。

高雄地檢署呼籲農漁會選舉攸關地方民主制度及農漁業的健全發展，民眾若發現有賄選情事，請踴躍向本署或警、調、廉、政風等各機關提出檢舉（檢舉專線：0800024099撥通後按4），檢舉獎金最高達新台幣200萬元，檢舉人身分會嚴格保密，共同守護乾淨選舉。

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