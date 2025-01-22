農漁會改選中檢成立「查察賄選及暴力小組」 分案7件調查中

中檢成立「查察賄選及暴力執行小組」，依揭牌者包括檢察長張介欽（右三）、台市警局長李文章（右二）、政風處長林煥淳（右一）、市調處長張穎仁（左四）、航調處長李文義（左三）、中機站主任吳詠明（左二）與專勤隊長黃玟晸（左一）。（中檢提供）

2025/01/22 15:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地區的檢警調，以及移民與政風機關，因應即將到來的農會、漁會選舉，今天（22日）上午，由台中地檢署檢察長張介欽等人，於中檢成立「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，即日起設立選舉查察聯繫中心，派人值勤受理妨害選舉刑事案件告訴、告發、自首等事項，目前中檢已經分案7件調查中。

上述典禮與會者，還包括法務部調查局台中市調查處長張穎仁、台中市警察局長李文章、航業調查處長李文義、中部地區機動工作站主任吳詠明、台中市專勤隊長黃玟晸，以及中市政府政風處長林煥淳。

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中檢指出，各基層農會的農事小組組長、副組長及會員代表選舉，將於今年2月15日投票，中檢查察賄選也進入緊鑼密鼓階段，中檢為充分掌握轄內農會、漁會各項改選工作的期程與地方選舉動態，分別超前規劃部署查察賄選，去年10月起逐月召開情資分析，11月召開「農、漁會選舉查察暨反賄選宣導聯繫會議」，今天進一步成立上述小組。

另外，中檢檢察長張介欽本月也率中檢查察執行秘書（主任檢察官）李毓珮及分區專責的主任檢察官張桂芳、謝志遠與檢察官林思蘋，前往到大雅分局、和平分局召開「114年農、漁會改選查察座談會」，對於轄區選情分析，及查察賄選、暴力防制各項工作進行研討精進，力求齊心合作、全力防堵並打擊賄選、暴力等不法手段介入選舉，目前已有蒐報情資立案7件，均積極查處偵辦中。

中檢強調，淨化選風仍須由全民共同努力，請民眾勇於檢舉賄選，檢舉專線為0800-024-099（撥通後再按「4」），檢舉賄選獎金最高新台幣（下同）200萬元、境外勢力介選獎金100萬元至2000萬元、選舉賭盤獎金5萬元至500萬元，檢舉人身分、領獎過程均嚴予保密，中檢呼籲候選人及選民，均能唾棄賄選歪風，共同致力於乾淨、廉潔選風之建立，樹立我國民主法治之良好典範。

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