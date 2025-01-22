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    敲錯門、回錯家 失智翁茫然徘徊被當賊

    鮑翁失智記錯住處敲錯門，住戶誤以為竊賊報警。警方迅速釐清案情，僅用10分鐘尋回鮑翁，協助其平安返家，家屬感激不已。（民眾提供）

    鮑翁失智記錯住處敲錯門，住戶誤以為竊賊報警。警方迅速釐清案情，僅用10分鐘尋回鮑翁，協助其平安返家，家屬感激不已。（民眾提供）

    2025/01/22 15:34

    〔記者王捷／台南報導〕9旬鮑姓老翁因失智記錯住處、敲錯門，引發住戶不安報警，茫然站陌生人家前被當成賊，在警方介入後才得知鮑翁走失，協助他平安返家，家屬對警方的迅速處置深表感激。

    21日晚間，南警三分局安中派出所接獲報案，有住戶報案家門口有可疑男子徘徊，還試圖開門。警方抵達現場時，住戶描述「可疑男子」的特徵，正巧派出所內接獲另一通電話，一名民眾急報其9旬父親已失聯超過一小時。警方調閱監視器後確認，兩通報案實為同一人，敲門者正是失蹤的鮑翁。

    警方立刻展開搜尋，在10分鐘內便在巷弄內尋獲神色茫然的鮑翁，隨即通知家屬接回。經了解，鮑翁今年已90多歲，因失智而記錯住處，誤將鄰居家當成自己家敲門，導致住戶誤解。家屬表示，當天下班後未見鮑翁，發現他可能走失後，便四處尋找未果，只能報警求助。

    南警第三分局指出，年關將至，民眾提升防竊意識是必要的，但也提醒家屬多留意高齡親屬的安全狀況，尤其是有失智情況的長者。員警迅速釐清案情、妥善處置，既安撫住戶的不安，也順利讓失智鮑翁安全返家

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