南市警喬裝釣客發呆 查獲「河床賭場」逮17人送辦

賭客在堤防上綁了繩子跟木板。（民眾提供）

2025/01/22 15:42

〔記者王捷／台南報導〕南警五分局查獲橋下「河床賭場」，由於賭場在防波堤下方，但每當警方衝上防波堤，賭客就四散，這次警方特地喬裝釣魚客埋伏，趁賭客放下戒心後，迅速攀上前包圍，逮捕包括張姓、林姓負責人共17人。

警方指出，該賭場是玩「象棋麻將」，是一種以象棋代替麻將的賭博遊戲，可以由任何人固定做莊，同時這個賭場還可以「插花」，意思是讓一旁的賭客現場對賭哪一個玩家會贏，因此常常有很多人圍觀。

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但是，這個賭場隱蔽性高，位於堤防外泥地，內部用屏風和帆布搭建簡易空間，設有桌椅供賭博使用，賭客大多是5、60歲的男性，可能年紀大了，防波堤上還綁了繩子、釘木板，方便讓這些年紀大的賭客上下堤防。警方接獲檢舉後，經長期蒐證，發現賭場不僅有象棋與骰子作為賭具，還安排把風人員在堤防上警戒，隨時觀察是否有警方接近。

為降低對方警覺，專案小組成員喬裝成釣魚客，攜帶釣竿沿岸活動，起初賭場人員曾上前盤問，但隨後確認無異後，放下戒心。警方掌握最佳時機後，迅速攀上陡峭的堤防包圍現場，雖有賭客試圖四散逃逸，但最終全部被逮捕。

警方當場查扣賭資、抽頭金及賭具，包括象棋和骰子，並拘捕張姓、林姓負責人及吳姓把風人員在內共17人，移送台南地檢署偵辦。

賭場位於河床深處，所以一但有人站上堤防，賭客就有戒心。（民眾提供）

賭場的位置很隱蔽，在橋下的河床，如果遇上漲潮會一片泥濘。（民眾提供）

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