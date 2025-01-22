春節將至 北市大安警重點巡邏金融機構

台北市政府警察局大安分局為了讓民眾在重要節日期間能夠安心過好年，內、外勤警力開始全面動員，針對轄區內的金融機構及財務匯集處所進行駐地安全強化，並加大巡邏密度。（記者鄭景議翻攝）

2025/01/22 15:11

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市政府警察局大安分局為了讓民眾在重要節日期間能夠安心過好年，內、外勤警力開始全面動員，針對轄區內的金融機構及財務匯集處所進行駐地安全強化，並加大巡邏密度，以維護公共安全，減少犯罪發生的可能性。

大安分局今日指出，春節期間，金融機構及財務匯集處所現金流通量增加，容易成為歹徒下手的對象，分局特別針對轄區內的銀行、郵局、ATM集中區及其他重要場所進行全面性安全評估，並部署警力進行駐點守護。同時，警方也與相關單位密切合作，加強監視系統運作，確保任何異常情況都能即時掌握。

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大安分局表示，還會提升巡邏密度，尤其針對人潮密集的商圈、夜市及住宅區周邊進行高頻率巡邏，透過警車巡邏、徒步巡邏及機動勤務方式相結合，不僅能有效震懾潛在犯罪分子，也能隨時提供民眾協助，讓市民感受到實質的安全感。

大安分局說，平日也與金融機構橫向聯繫，於民眾臨櫃作業時發覺遭詐，就即時攔阻民眾受騙，統計去年攔阻共387件，攔阻金額高達新台幣4億3833萬餘元，其中更有民眾經金融機構及警方合力攔阻後驚覺遭詐，主動配合警方偵查，順利偵破詐欺案件39件，逮捕詐欺現行犯共52人，並持續向上溯源；統計去年度年大安分局分局查獲詐欺集團59件538人。

大安分局今日指出，春節期間，金融機構及財務匯集處所現金流通量增加，容易成為歹徒下手的對象。（記者鄭景議翻攝）

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