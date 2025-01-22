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    人在公門多行善！ 台中波麗士偕母連5年送老弱春節紅包

    五光派出所警員周郁翔（後排左1）與母親林淑屘（後排左3）送紅包給轄內獨居長輩。（圖片由讀者提供）

    五光派出所警員周郁翔（後排左1）與母親林淑屘（後排左3）送紅包給轄內獨居長輩。（圖片由讀者提供）

    2025/01/22 15:01

    〔記者黃旭磊／台中報導〕下週二（28日）就是大年除夕，台中市烏日警分局警員周郁翔連續第5年，揪母親林淑屘一起送紅包給轄內10戶獨居長輩及弱勢家庭，母子累積送出近百份紅包，以實際心意讓社區居民「手頭充裕一點」安心過年，獲贈阿伯喊揪窩心「讚」，林淑屘說，希望兒子在公門多做善事。

    「謝謝啊，常收你們的紅包」，五光派出所警員周郁翔今天掏腰包，與林淑屘一起挨家挨戶敲門送紅包，4名長輩約好到前竹里辦公室及五光里活動中心，林淑屘送上紅包時說「好好過年，健康最重要」，阿伯齊聲道謝，善心母子檔擔任五光社區記帳士、代書事務所負責人及警員，樂善好施居民稱讚。

    林淑屘表示，周郁翔讀國小起就常一起參加公益活動，教育兒子要善盡社會責任，用實際行動回饋周遭眾人，而周郁翔擔任基層員警後，工作繁忙，她也常提醒警察工作不單僅是依法行政，更要發現社區內貧困孤苦、需要幫助的弱勢，「身在公門好修行」這才最重要。

    今年寒冬送暖有10戶家庭受惠，多為長年獨居、因患病無力工作、生活環境欠佳長輩，平時領受政府社福協助，勉持度日大不易，拿不出存款過好年，收到關懷紅包紛紛感動說「真的揪甘心」。

    五光派出所長曾明欽表示，林媽媽（淑屘）多年與周郁翔進行轄區服務，了解居民需求，也期待吸引更多在地公益社團，挹注暖流讓弱勢族群度寒冬，警方也提供「蛇年大吉『交通順暢』紅包袋」，分享新年氛圍，也提升民眾對於犯罪預防、交安、婦幼安全自我保護意識。

    五光派出所警員周郁翔（左）送紅包給轄內獨居長輩。（圖片由讀者提供）

    五光派出所警員周郁翔（左）送紅包給轄內獨居長輩。（圖片由讀者提供）

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