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    竹警規畫「獵狐專案」 春節前打詐、掃黑、防搶三箭齊發

    竹市警第一分局規畫「獵狐專案」勤務，指派員警於轄內金融機構守望外，更結合竹市第三信用合作社進行防搶演練。（記者蔡彰盛攝）

    竹市警第一分局規畫「獵狐專案」勤務，指派員警於轄內金融機構守望外，更結合竹市第三信用合作社進行防搶演練。（記者蔡彰盛攝）

    2025/01/22 14:21

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕農曆新年即將到來，新竹市警察局第一分局針對打擊詐欺、掃蕩黑幫規畫一連串查緝行動，於最近一波的打詐專案工作中，總計緝獲集團性詐欺案6件31人、逮捕重點查緝成員7人、查扣不法所得102萬餘元，在掃蕩地下錢莊專案工作中總計查獲5件10人，同時為防止幫派分子於春節期間擾亂社會秩序，防制幫派利益衝突，分局規劃掃黑專案行動，將近日在轄內滋事的天道盟太陽聯盟豐揚會成員查緝到案。

    此外第一分局規畫「獵狐專案」勤務，指派員警於轄內金融機構守望外，結合竹市第三信用合作社進行防搶演練，目的在於教育金融機構員工，如何沉著面對突如其來的真實狀況，在保護自身的安全外，對於歹徒的特徵、穿著、使用交通工具、犯罪工具、逃逸方向等等線索均能在第一時間提供予警方。

    同時，防搶演習也訓練線上警力，在接獲通報後能迅速抵達現場處理，並依據歹徒逃逸方向實施攔檢圍捕，期能在最短時間內緝獲犯嫌，演練過程逼真順利，分局長羅裕城也到場指導整個演練過程，更提供相關實用意見，給在場金融機構員工及警察同仁，確實提升防搶意識和執勤技巧。

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