護航萬里警衛室少將主任體測過關 國安局特勤中心上校盧永榮二審緩刑

上校盧永榮放水讓少將謝靜華（見圖）通過體測。（資料照）

2025/01/22 14:16

〔記者楊國文／台北報導〕曾負責總統賴清德於其副總統任內維安工作的「萬里」警衛室前主任謝靜華少將，因2021年度體測健走成績不合格，時任國安局特種勤務中心上校訓練組長盧永榮竟予以包庇，指示鑑測官許姓上尉填載不實的鑑測成績，偽稱謝健走鑑測多走一圈，使謝合格，台北地院依公務員登載不實罪判盧1年3月徒刑，上訴後，高等法院考量盧已坦承犯行，案發後遭記過，並勒令退伍，今改判1年3月、緩刑2年，免入獄。可上訴。

台北地檢署調查，特勤中心評鑑成績冊的正確與否，攸關特勤中心對所屬成員的體技能、服勤資格考評，也影響特勤維安業務的健全運作，攸關國家安全，該鑑測結果的登載內容，屬於「影響社會福祉或公共利益重大事項」之特種文書，經勘查當日健走鑑測影片以及現場截圖，認定實際狀況與許男的自白相符。

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謝靜華於2020年晉升少將，擔任副總統賴清德「萬里」警衛室主任。謝晉任少將前，2020年度的3000公尺跑步項目即未通過，隨後以5公里健走作為替代項目才過關；2021年度體測時，謝選擇5公里健走作為替代項目，如於45分內完賽即鑑測合格，謝的實際成績則為47分23秒，距離合格有2分23秒落差。

當時擔任特勤中心訓練組長的盧永榮上校，明知謝靜華的鑑測成績不合格，若體測成績連續2年未通過，將不得執行特種勤務，盧偽稱謝健走鑑測多走一圈，指示鑑測官許姓上尉，將謝的鑑測成績不實登載為44分48秒，使謝取得符合維安特勤人員體能要求的合格成績。

經特勤中心內部舉報而曝光，盧永榮否認指示許男造假鑑測成績；許接受國安局內部行政調查時，供出是聽從盧的指令，不實填載謝的鑑測成績，國安局因此將盧、許二人法辦。台北地檢署依違反陸海空軍刑法、刑法使公務員登載不實罪起訴盧，另將許緩起訴處分。

台北地院審理後，判盧1年3月徒刑。盧不服判決，認為判決過重，針對量刑部份上訴高等法院，並改口坦承犯行。

高院審理認為，一審量刑適當，盧擔任體技能鑑測的督察官，卻損害特勤中心對人員體能鑑測管理、職務調配的正確性，違法事證明確，不過，考量盧在高院審理時坦承犯行，案發後遭調職及記過，並於去年11月11日遭勒令退伍，且在一審判決有罪後的去年度考績評為「丙上」，喪失領取該年度考績獎金，所受行政懲處不輕。

另外，盧因本案退伍後，迄今未能找到工作，並患有情緒、社交障礙，亦體認此案不僅影響國軍形象，亦造成其軍旅生涯的不可補救錯誤，而深切反省，以不執行入獄為適當，今判刑1年3月徒刑、緩刑2年。

謝靜華部份，因去年2月被爆料在營外酒後當街熱吻一位馬尾妹，經國安局主動進行行政調查，已將謝調離現職並記兩大過，列為優先汰除人員。#

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