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    中壢普忠地下道2次車禍釀5車連撞 騎士慘遭夾擊多處骨折

    桃園市中壢區普忠路地下道5車連環撞事故，其中廖姓騎士機車慘遭兩車夾擊，造成後方回堵嚴重。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區普忠路地下道5車連環撞事故，其中廖姓騎士機車慘遭兩車夾擊，造成後方回堵嚴重。（記者李容萍翻攝）

    2025/01/22 14:00

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區普忠路地下道昨（21）日晚上發生5輛汽機車連環撞事故，警方到場處理時發現是二次車禍，其中廖姓機車騎士慘遭夾擊多處骨折傷勢，由救護車送醫治療中，幸無生命危險，5名駕駛酒測值均為0，肇事原因正由警方調查釐清。

    中壢警分局今日指出，38歲呂姓男子昨晚7點許駕駛行經中壢區普忠地下道往中華路時，不慎追撞前方28歲李姓女子轎車，雙方下車查看，未料10分鐘後，後方41歲吳姓男子駕駛廂型車、34歲廖姓男子騎乘機車及43歲黃姓男子駕駛休旅車疑似未注意先後追撞造成二次車禍，其中廖姓騎士機車被夾擊造成多處骨折，所幸並無生命危險。

    處理員警為5名汽機車駕駛進行酒測，均無酒駕情事，由於正值下班尖峰，也導致後方圍堵嚴重，經警方處理排除後，現場壅塞狀況才逐漸緩解，至於肇事原因正由警方調查釐清中。

    警方呼籲，民眾駕駛交通工具務必隨時注意車前狀況，並保持安全距離並於速限內行駛，以維護自身與他人行車安全。

    桃園市中壢區普忠路地下道5車連環撞事故，其中廖姓騎士機車慘遭兩車夾擊，造成後方回堵嚴重。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區普忠路地下道5車連環撞事故，其中廖姓騎士機車慘遭兩車夾擊，造成後方回堵嚴重。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區普忠路地下道5車連環撞事故，其中廖姓騎士機車慘遭兩車夾擊，造成後方回堵嚴重。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區普忠路地下道5車連環撞事故，其中廖姓騎士機車慘遭兩車夾擊，造成後方回堵嚴重。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區普忠路地下道5車連環撞事故，其中廖姓騎士機車慘遭兩車夾擊，造成後方回堵嚴重。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區普忠路地下道5車連環撞事故，其中廖姓騎士機車慘遭兩車夾擊，造成後方回堵嚴重。（記者李容萍翻攝）

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