宜蘭3個多月男嬰顱內出血搶救不治 檢調查是否遭虐死

宜蘭市一名出生3個多月男嬰死因可疑，檢察官（右1）相驗遺體，調查是否受虐致死。（記者江志雄攝）

2025/01/22 13:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市傳出疑似虐嬰案，一名男嬰出生3個多月後，身體有多處不明傷勢，被父母送醫急救，歷經半個多月搶救仍回天乏術，宜蘭地檢署檢察官今天（22日）相驗男嬰遺體，調查是否受虐致死。

檢察官相驗後，查出男童顱內出血可能是致命傷，明天將解剖遺體，進一步釐清死因。

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據了解，22多歲男嬰父親吳姓男子以打工為生，與妻子育有2子，年約2歲的長子，去年疑在家遭毆打成傷，帶去施打疫苗時，醫護人員發現全身是傷，經過通報，被縣府隔離安置，至於3個多月大的次子，本月5日由吳男夫妻送到宜蘭市一家醫院就醫，頭顱、背部與臀部均有可疑傷勢，警方獲報後介入調查。

小男嬰因傷勢嚴重而轉送台北榮總，連日來病情急轉直下，家屬昨天放棄急救，遺體連夜運回員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）。宜檢檢察官郭欣怡今天偕同法醫到員山福園冷凍室相驗，男嬰父母也到場配合調查。

男嬰父親接受媒體訪問時，坦承因按捺不住脾氣，去年曾動手毆打長子，但否認有打次子，他指本月初事發當天，他下班回家，妻子拿牛奶餵食次子，小孩吸了幾口後，突然神智不清，趕緊將他送醫。當地里長透露，男嬰父母收入不穩定，里辦公處經常發放民生物品資助。

縣府社會處表示，吳男長子去年年中施打疫苗時，被醫療人員發現身上有不明傷勢，社會處接獲通報派員訪視，列入高風險家庭，把男嬰強制帶離，送到寄養家庭安置，吳妻9月產下第2胎後，社工數度到府訪視，均未察覺異樣，直到男嬰送醫急救，才知發生憾事，吳男長子將被持續安置，暫不送回原生家庭。

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