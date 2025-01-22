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    澎湖紅羅垃圾場險又「發爐」幸及時控制火勢 如不定時炸彈

    紅羅垃圾場又傳冒煙，所幸及時發現撲滅。（陳振中提供）

    紅羅垃圾場又傳冒煙，所幸及時發現撲滅。（陳振中提供）

    2025/01/22 13:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕自去年底至今，已數度出現大火的紅羅垃圾衛生掩埋場，今日差點再度「發爐」，所幸及時發現，火勢得以控制，才未再失控蔓延，只是垃圾問題已成為澎湖人的夢魘，隨時擔心火勢再起，現行的垃圾分類製作燃料棒，再運送台灣焚化方式，已緩不濟急。

    湖西鄉長陳振中表示，今（22）日上午11時26分，紅羅垃圾掩埋場擋土牆外有冒煙，現場監控的環保局人員發現後，立即通報和消防隊人員，趕往現場處理，將尚未竄出的火苗撲滅，避免星星之火可以燎原，但紅羅垃圾掩埋場如不定時炸彈，隨時都可能火勢再起，出現「發爐」效應，成為湖西民眾心中的陰霾。

    新任環保局長蔡淇賢上任之初，就受到垃圾場大火震撼教育，縣長陳光復賦予興建焚化爐規劃重任，但焚化爐就算興建，還要克服經費及尋覓用地、環保審核、民意反應等重重關卡，無法立即付諸實行，當務之急還是要先垃圾減量，並盡速清運歷年來囤積的垃圾，都有待新局長展現魄力及實行力。

    現在環保局為防止發生火災，除針對較高危險場域如垃圾轉運站，已責請現場人員定期巡視環境，倘發現有高溫高壓造成火苗悶燒現象，務必立即通報，避免造成更嚴重的火災發生。但仰賴人力巡邏，容易出現視覺死角及人為疏失。立委楊曜積極爭取經費，在垃圾場四周設立高溫監測系統，只要發現溫度異常立即通報，希望藉由高科技輔助，解決不定時垃圾發爐問題。

    澎湖紅羅垃圾掩埋場去年底至今，已多次發爐。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖紅羅垃圾掩埋場去年底至今，已多次發爐。（澎湖縣政府消防局提供）

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