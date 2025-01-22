為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    春節將到賭場先開跑 警破超大型麻將場逮32桌122賭客

    北市警萬華分局破獲超大型麻將場。（記者劉慶侯翻攝）

    北市警萬華分局破獲超大型麻將場。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/01/22 12:54

    〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市長沙街的「長沙棋牌社」，以掛羊頭賣狗肉方式經營職業麻將賭場，並在春節前大張旗鼓，百餘坪場地「塞」進32桌麻將。台北市警萬華分局昨日進行突襲取締，當場查獲賭興正酣的賭客122人，逮捕葉姓負責人和把風等共4人，均依賭博罪嫌和社維法送辦。

    據了解，北市長沙街周邊一帶，泰半群聚一些昔日知名的小型餐飲料理店，和老式軍品店及服裝店，地理和治安環境較為平實，所以很少引起警方注意。

    台北市警萬華分局西門派出所是接獲線報，長沙街有棋牌館進駐後，以合法掩護非法，提供場所供賭客賭博麻將，警方隨即配合市警察局督察室蒐證。

    警方調查，「長沙棋牌社」看中長沙街位處西門町商圈邊緣，再加上鄰近聯外橋梁交通便利，便將相鄰兩間建築物打通擴增場地，藉以吸引大量賭客前往。

    警方昨日先派遣便衣人員混入蒐證，晚間見賭客陸續前往，幾乎賭桌全部坐滿賭客，一時間人聲鼎沸，警方隨後立即調集數十名警力全面控制各個出入口，以防有人趁亂逃逸。

    約深夜時分，警方持搜索票進入查緝，有的賭客見狀四處竄逃，有人則淡定的坐著。警方當場逮捕67歲葉姓負責人和3名工作人員、122名賭客，查扣抽頭金7萬餘元、賭客賭資現金62萬餘元等證物。

    由於賭客和賭場人數高達126人，警方只得調動大型警備車才將現場工作人員及賭客全數帶回，訊後將負責人及員工依刑法賭博罪嫌送偵辦。

    警方查扣點鈔機、電眼和賭資等各項贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣點鈔機、電眼和賭資等各項贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播