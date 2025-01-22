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    轉彎撞到愛？女騎士遭警車撞倒 事後PO文稱「警察不錯看」引熱議

    潘女趁等候救護人員到場的空檔，拍下照片，PO在Threads上。（翻攝自Threads）

    潘女趁等候救護人員到場的空檔，拍下照片，PO在Threads上。（翻攝自Threads）

    2025/01/22 12:46

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局一名20多歲朱姓警員昨日駕駛警備車巡邏時，發現有可疑車輛，直接在深溪路口迴轉，卻不慎撞倒18歲潘姓女騎士。警員第一時間請女騎士先躺在地上不要動，等候救護人員抵達。潘女則趁隙拍下照片，在Threads上PO文稱「人生第一次車禍是被警察撞」、「話說警察還不錯看？」引發網友熱議。

    警方調查，該案件發生於21日上午11時20分，潘女及警車一同左轉深溪路，但車內同仁因要迴轉盤查可疑車輛，導致兩車發生碰撞。

    朱姓警員第一時間與同仁就下車查看潘女傷勢，除了關心其狀況外，也立刻請撥打119請救護人員前往協助，並貼心地叮囑她不要隨意移動身體，避免受傷。

    潘女在等待救護人員到場時，拿出手機拍照，事後在Threads上PO文稱「人生第一次車禍是被警察撞，覺得好荒謬」、「軍人被警察撞是什麼劇情...話說警察還不錯看？」引發網友們熱議，更有網友說自己男友就是車禍時認識的。不過朱姓警員已經有女友，目前非單身狀態。

    警方於案發時對雙方施行酒測，數值均為0，並無酒駕情形。後續雙方已自行調解，目前仍在協調中。

    員警請潘女先不要貿然起身，擔心受到二次傷害。（記者吳昇儒翻攝）

    員警請潘女先不要貿然起身，擔心受到二次傷害。（記者吳昇儒翻攝）

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