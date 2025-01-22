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    年關前囤近500公克海洛英、安毒 毒蟲企圖撈一筆「年終」被逮

    警方查獲海洛英99.42公克、安非他命390.64公克及管制刀械手指虎等違禁物。 （圖由警方提供）

    警方查獲海洛英99.42公克、安非他命390.64公克及管制刀械手指虎等違禁物。 （圖由警方提供）

    2025/01/22 12:27

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕毒品人口66歲高姓男子，非法持有一級毒品海洛英99.42公克、二級毒品安非他命390.64公克，企圖趁農曆年節撈一筆「年終」，並為掩人耳目，將毒品藏匿在用防塵車罩覆蓋的轎車內，躲避查緝，不過仍被警方一舉查獲，將他依法送辦。

    苗栗警分局今（22）日表示，分局掌握情資，高男非法持有大量毒品，企圖趁農曆年節撈一筆「年終」，近期窩藏在造橋鄉，經持苗栗地方法院核發之搜票前往高男窩藏處埋伏，於高男用防塵車罩覆蓋的轎車內，查獲海洛英99.42公克、安非他命390.64公克，另查扣管制刀械手指虎等違禁物。

    警訊後，全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，移送苗栗地方檢察署偵辦，昨經苗栗地檢署檢察官偵訊後，以8萬元交保。

    苗栗警分局表示，年度加強重要節日安全維護工作於21日展開，此案也展現苗警維護治安的決心，警方將持續守護無毒家園，讓民眾安心過年，並呼籲毒品犯罪嚴重危害個人健康、家庭及社會，愛惜生命請遠離毒品。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲海洛英99.42公克、安非他命390.64公克。 （圖由警方提供）

    警方查獲海洛英99.42公克、安非他命390.64公克。 （圖由警方提供）

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