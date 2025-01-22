台南幼兒園又爆虐9童遭重懲停招1年 負責人：對不起大家

受害家長由南市議員林燕祝陪同召開記者會，家長哭訴說，不解老師為何會如此狠心的對待3歲幼兒？（記者蔡文居攝）

2025/01/22 12:57

〔記者蔡文居／台南報導〕本月10日才爆發虐童案的台南市歸仁區某私立幼兒園，今天又被踢爆幼兒遭集體虐待，全班24人，有9人遭教保員不當管教、虐待，接連2案，已多達27人受害。南市教育局今天也祭出重懲，除涉案教保員停職外，幼兒園也遭停招1年處分。

對於接連發生虐童案，幼兒園郭姓負責人表示，發生這些事，他很痛心，也對不起社會大眾，教育局做出的任何處分，他都欣然接受。事件發生至今，僅3名幼兒轉班，感謝家長對他的信任，他會利用這1年重新整頓幼兒園。

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受害家長今天由南市議員林燕祝陪同召開記者會，家長哭訴說，她的孩子就讀松鼠班，孩子回家跟她說被老師帶到隔壁鯨魚班打並罰跪，她看監視錄影帶，卻發現鯨魚班也有小朋友虐待，看到其他孩子受虐畫面，她心如刀割，不解老師為何會如此狠心的對待3歲幼兒？

林燕祝痛批，歸仁同一所幼兒園，日前才爆發該園松鼠班全班26人，有18人遭同一名教保員虐待；不到半個月，今天鯨魚班24名小朋友，於去年12月又有9人遭另一名教保員老師捶打、抓起來摔地，還扯頭髮、罰跪，家長看了影片十分心痛，小朋友只不過不想吃飯，教保員就暴力對待小朋友，讓人看了都感到不捨。她要求訂定自治條例，規定私幼裝監視器，並不定期稽查。

教育局副局長楊智雄表示，涉案教保員已先停職，並進行調查，由於再次發生，將會處予停招1年，如嚴重者將予以撤照。而之前的吳姓教保員則裁罰40萬元，終身不得任教，負責人罰6萬元，並公布行為人和機構名稱。

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監視錄影帶中，教保員對小朋友接連巴頭4次。（圖由南市議員林燕祝提供）

監視錄影帶中，教保員抓起小朋友往地上摔。（圖由南市議員林燕祝提供）

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