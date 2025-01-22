台中男不到1個月二度掛假牌上路被查獲 哀辯「為送母就醫」

謝男去年開車掛假牌被查獲。（警方提供）

2025/01/22 12:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市謝姓男子去年底開車懸掛假車牌上路被查獲，未料事隔不到一個月二度掛假牌路上趴趴走，又被同一名警員攔獲，謝哀求表示，因車牌被註銷，為搭載需頻繁就醫母親，無其他交通工具，才鋌而走險網購假車牌，希望不要查緝，但警方強調，違法行為無法因情由免責，仍依法送辦。

台中市第五分局松安派出所警員，去年底查詢一輛行駛中的白色轎車車牌，顯示已經被監理機關註記為註銷車輛，原以為可能是車主忘記定期檢驗車輛導致車牌遭註銷，但攔下該車後，發現車牌細部明顯異常，22歲謝姓車主自知逃不過警方鷹眼，坦承是在網路上購買的偽造車牌，警方當場查扣該車牌並依偽造特種文書罪送辦。

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沒想到三星期後，同一名警員巡邏途中，再次看到上述特徵車輛懸掛不同車號號牌在遠處轉彎，懷疑謝姓車主故技重施，跟隨在後俟機再攔查，謝發現後方有警察後，竟開進小巷弄內意圖藏匿，仍被查獲，謝供稱因家中母親身體狀況欠佳，需駕車往返醫院進行治療，哀求警方高抬貴手。

然而，法律面前人人平等，違法行為必須受到相應的處罰，警方告誡謝男，無論動機如何，違法行為不可取，再度依偽造特種文書罪移送法辦。

第五警分局長劉其賢說，2025年加強重要節日安全維護工作將於1月20日起至2月3日展開，所有同仁都會本於職責，全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大核心工作，車輛應使用原始登記牌照，牌照經註銷，也應儘速繳回號牌，切勿存僥倖心理使用其他車輛牌照，或購買偽造車牌，以免觸法。

未料事隔不到一個月，謝男再次掛假牌被二度攔獲。（警方提供）

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