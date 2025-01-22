3月大男嬰哭鬧慘遭悶死 父伴屍骨6年棄屍過失致死罪起訴

警方帶黃男到基隆市中山區某山區找尋男嬰遺體。（資料照）

2025/01/22 12:43

〔記者吳昇儒、徐聖倫／基隆報導〕31歲黃姓男子與楊姓妻子於2017年底生下一名男嬰，隔年初卻因孩子吵鬧，遭黃男用枕頭蓋住口鼻身亡。黃男與妻子擔心被人發現，竟隨身帶著孩子的遺骸長達6年。前年底，黃男才將孩子的遺體丟到基隆老家。因孩子未在規定時間內入學，警方介入調查後，案件因而曝光。基隆地檢署近日偵結，依涉犯過失致死等罪，將黃男起訴。

檢警調查，黃姓男子與妻子原先居住在台中一帶，孩子於2017年11月出生後，由兩人共同撫養。隔年3月間，黃妻外出工作時，黃男不滿孩子哭鬧，竟拿枕頭蓋其口鼻，忽略嬰孩無翻身、掙扎能力，被發現時，已經失去生命跡象。

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黃男將此事告知妻子，雙方擔心生活受到影響，決定孩子的遺骸帶在身邊，避免東窗事發，且能持續領取政府育兒津貼。

夫妻二人事後因故離異，孩子的遺骸由黃男帶在身邊。前年底，黃男宣稱想讓孩子落葉歸根，就將祂帶回基隆老家附近的郊區棄置。

因孩子去年適逢入學年齡，教育單位找不到孩童，通報警政機關，循線追查後，案件因而曝光。

據悉，黃男到案後，原先謊稱因3年前與妻子離異，孩子已經託付給友人照顧，但卻支吾其詞，無法交代友人身分及孩子去向。最終被警方突破心防，承認孩子死亡多年，遺骸被棄置在基隆郊區。檢警隨即傳喚死者母親到案說明，供訴內容與黃男所稱相仿，但當時是為了保護前夫，才會假意持續向政府領取育兒津貼。

據指出，經檢警人員初步計算，楊女領取的育兒津貼長達6年，金額也高達數十萬元。

檢察官偵訊後，認定黃男涉犯過失致死、侵害屍體等罪，依法將他起訴；另孩童母親涉嫌詐領育兒津貼部分，因涉犯詐欺罪嫌，目前已另案偵辦。

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