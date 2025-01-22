林秉樞父控延誤送醫 北所：第一時間給予醫療照護、現病情穩定

男子林秉樞因施暴前立委高嘉瑜判刑入獄，在台北監獄台北分監（即台北看守所）執行，傳出他去年病重戒護就醫，裝葉克膜搶救。（資料照）

2025/01/22 12:22

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〔記者王定傳／台北報導〕男子林秉樞施暴前立委高嘉瑜而被判刑確定，2023年間報到執行，目前在台北監獄台北分監（即台北看守所）執行，昨傳出戒護就醫裝葉克膜搶救；林父昨透過媒體發聲明，指林秉樞去年12月病重，請求及時送醫未果，質疑所方延誤送醫，台北看守所今日表示，去年12月18日，管理員發現他意識異常，即按醫囑戒護外醫住院，第一時間給予醫療照護，林在今年1月9日已移除葉克膜，並進行呼吸自主訓練，目前意識清楚、病情穩定。

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北所今表示，林員於收容期間查有多次就診紀錄，去年12月18日戒護同仁發現他意識異常，即再次就診，按醫囑戒護外醫住院，皆於第一時間給予醫療照護。

北所表示，林員住院經醫療團隊安裝葉克膜治療後，已於今年1月9日移除，並於20日起進行呼吸自主訓練，目前意識清楚、病情穩定；北所將持續配合醫囑提供林員照護協助，維護林員健康；關於家屬函請地檢署調查一節，所方予以尊重，並全力配合調查。

林父昨透過媒體發聲明指，林案發前身體健碩，被羈押8個月後檢查出心臟不適、腎功能衰竭等問題，後來入監超過一年，家屬未曾接獲病重送醫通知，怎料，不久前會客時，卻發現他的眼神呆滯，動作遲緩，身體浮腫，去年12月16日會客更發現他心神耗弱、胡言亂語、體力不支，有氣無力的說「我很可能會比你早走，對不起」，隨後趴在櫃檯不起，家屬見狀向看守所報告，請求將林送醫未果。

林父說，他向法務部及監委陳情，請求將林秉樞送醫或保外就醫，18日送醫後，因急性腎衰竭，失去呼吸及心跳，經全力搶救恢復微弱生命跡象，呈多重器官衰竭，並插管救治，裝葉克膜搶救；家屬質疑北所延誤送醫，已函請新北檢查察是否為不明藥物所致抑或有其他因素介入造成。

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