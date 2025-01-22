年薪300萬不動產銷售男 玩Threads驚見愛妻搞外遇

苗栗地方法院審理，認鄭男應賠償阿俊30萬元。（資料照）

2025/01/22 11:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕從事不動產銷售、年薪300萬元的男子阿俊（化名）與妻子小美（化名）婚後育有1子，未料，阿俊在社群軟體Threads發現小美出軌，在半年期間與鄭姓男子發生20多次性行為。阿俊氣得與小美離婚，並將鄭男告上法院，求償100萬元；苗栗地方法院審理，發現鄭男近3年收入不到阿俊的1/4，認100萬元過高，認鄭男應賠償阿俊30萬元。

判決書內容指出，阿俊與小美於2020年1月間結婚，2人婚後育有一子，生活幸福美滿。未料，阿俊於社群軟體Threads，發現鄭男的女友發佈小美與鄭男的對話紀錄及照片，才得知小美出軌。經阿俊質問小美，小美也坦承。

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阿俊並調查出小美與鄭男於2023年9月至去年2月間的半年期間，2人在汽車旅館、鄭男家中發生20多次性行為。阿俊除與小美離婚，並將鄭男告上法院，主張鄭男破壞他的婚姻、侵害他的配偶權，並致他精神上受極大痛苦，求償100萬元的精神慰撫金。

案經苗栗地院審理，法官衡量雙方的社會經濟地位，其中阿俊以不動產銷售為業，年薪約300萬元、名下有2筆不動產，鄭男近3年收入則是67萬元、3萬6000元及3萬7000元等一切情狀條件，認定100萬元精神撫慰金過高，判鄭男應賠30萬元。全案可上訴。

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