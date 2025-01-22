寒假防青少年危險駕車 屏東里港警方今起交通大執法

屏縣里港警分局今天起交通大執法。（警方提供）

2025/01/22 12:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕寒假到了，為有效降低青少年交通事故，屏東縣里港警分局今天（22日）起將針對轄內，包括里港、九如、高樹、鹽埔、霧台、三地門等鄉，特別加強取締無照駕駛、危險駕車或飆車、超速及酒後駕車等影響安全甚鉅的違規行為。

寒假期間青少年經常結伴出遊，無照駕駛或剛考領駕照的青少年常因不了解交通法規，或不熟悉道路狀況及駕駛技術，且缺乏防禦駕駛觀念，而發生嚴重的交通事故。

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里港警分局交通組長巴龍祥指出，青少年交通事故主要肇因分別為「未保持行車安全距離」、「有號誌路口轉彎車未讓直行車先行」、「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」、「未保持行車安全間隔」、「無號誌路口左方車未讓右方車先行」等，可見青少年甫取得駕照或無照駕駛，欠缺經驗及正確道路規則知識，呼籲青少年務必取得合法駕駛執照及遵守交通規則，此外，轄內各分駐派出所也至村里廣播宣導青少年交通安全觀念，提醒大家注意行車安全。

里港分局分局長温基興表示，青少年騎車經驗不足，對於機車性能、交通安全規則及路況較不熟悉，遇有突發狀況時，常措手不及而導致悲劇發生，請家長與青少年們上路時注意遵守交通安全規則及建構防禦性駕駛觀念，讓放寒假的學子們出門能平平安安。

屏縣里港警分局今天起加強取締無照駕駛、危險駕車或飆車、超速及酒後駕車等影響安全甚鉅的違規行為。（警方提供）

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