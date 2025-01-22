尾牙大執法！彰警佈天羅地網抓酒駕

年終尾牙季，彰化縣警局在縣內佈下天羅地網，全面取締酒駕。（警方提供）

2025/01/22 11:14

〔記者湯世名／彰化報導〕酒駕大執法！適逢農曆春節前夕年終尾牙，各公司、行號辦理餐敍，民眾飲酒情形大增，有鑑於酒駕肇事釀死傷事件層出不窮，彰化縣警局已在縣內易肇事時段、路段，以及轄區飲酒集中區域，針對可疑車輛或行車不穩的車輛實施機動巡邏及定點攔檢取締，佈下天羅地網展現警方嚴正執法的決心。

彰化縣警局交通隊統計，2024年12月1日至31日，因為酒駕受傷人數有27人，比2023年少了15人；至於取締酒駕件數，2024年12月1日至31日共取締149件酒駕，比前年增加5件。

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農曆春節將屆，適逢年終尾牙酒駕高峰期，彰化縣警局發現每年此時酒駕肇事頻傳，造成許多家庭破碎，為積極防制酒後駕車肇事死傷案件發生，今年除要求各分局針對肇事時段、路段靈活規劃勤務加強攔檢外，並考量與酒駕交通事故地點及飲酒場所等關連性，針對「取締酒駕攔檢點」、「酒駕事故地點」、「轄內常飲酒集中地點」等3項分析其關聯性，以避免駕駛人規避攔檢熱點。

警方指出，警方將針對可疑車輛或行車不穩的車輛加強盤查取締，執勤重點則為轄內各餐飲、娛樂場所等周邊路段、市區聯外重要幹道與郊區主要道路等易發生酒後駕車路段，實施機動巡邏及定點攔檢取締工作，以展現警方嚴正執法的決心，確保民眾生命、財產安全。

交通隊強調，依道路交通管理處罰條例第35條規定，機車駕駛人酒測0.15毫克以上，處1萬5000元至9萬元罰鍰；汽車駕駛人酒測0.15毫克以上，處3萬元至12萬元罰鍰；依刑法第185條之3規定，駕駛動力交通工具酒測值達0.25毫克以上即觸犯公共危險罪移送法辦，處3年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金；因酒後駕車致人於死，處3年以上、10年以下有期徒刑；致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑。

另駕駛人拒絕酒測及行經設有告示酒駕路檢點，不停車接受稽查者，處罰18萬元。10年內酒駕累犯者，依所定罰鍰最高額處罰；10年內拒檢、拒測累犯者，處罰36萬元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

又到尾牙酒駕高峰期，彰化縣警局規劃強力取締酒駕，呼籲民眾勿心存僥倖。（資料照）

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