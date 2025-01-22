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    找「替死鬼」？台中警界「白單改紅單」弊案 3竄改罰單手法曝光

    台中地檢署起訴書揭露台中警察「白單改紅單」弊案，共有3種竄改罰單的手法。（資料照）

    台中地檢署起訴書揭露台中警察「白單改紅單」弊案，共有3種竄改罰單的手法。（資料照）

    2025/01/22 11:15

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署去年（2024年）9月起，偵辦台中市警第六分局官警涉嫌接受「警友」關說，把交通違規的罰單，從逕行舉發「白單」（違規者不在現場），改成罰款較低的當場舉發「紅單」（簡稱「白單改紅單」），去年底與今天（22日）陸續起波兩次共31名警察，起訴書並列舉三種竄改罰單的手法，其中，還有一名警察找來32名「替死鬼」，代替原本被開單的車主受罰。

    台中地檢署指出，這兩波起訴中，去年底第一波依貪污圖利罪起訴六分局巡佐李科甲等18名警察，今天則依同罪名第二波起訴現任太平警分局偵查隊長金桂明（前西屯所長）等15人，其中巡佐李科甲等2名警察被告，被起訴兩次（重複起訴），合計共起訴31名警察，罪名包括貪污治罪條例的「公務員對主管監督事務圖利罪」，刑法的「行使公務員登載不實公文書罪」。

    台中地檢署並揭露警察3種竄改罰單或銷單手法。根據起訴內容，員警取締違規停車時，如果駕駛人不在場時，應開出逕行舉發單（俗稱白單），並將逕舉單張貼或夾放違規汽機車上，再回派出所交由交通警察大隊開出「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單），但被起訴的警察，卻把白單違法「改單」或「銷單」，共有三種手法。

    其一是改單，把違規法條由實際的「違規停車」，不實登載為罰鍰金額較低的「違規臨時停車」（前者600元至1200元罰鍰，後者300至600元）。

    其二是銷單，也就是員警謊稱拍攝違規照片的記憶卡毀損、檔案遺失，由開白單的員警，撰寫不實的職務報告，並將這份不實的職務報告，交由金明桂核章，不予開紅單，將此白單撤銷。

    其三則是沈姓員警開出32張白單，卻故意拖延2個月，導致白單超過2個月內應舉發（開紅單）的期限規定，且為避免遭懲處，他竟找來32輛違規車輛當成原本開立的32張白單的違規車輛，使原本開立白單車號的車主或駕駛人免罰，也就是找替死鬼。

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