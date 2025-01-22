林秉樞洗腎體重暴增到134公斤！父哽咽：看守所稱「小感冒」卻成命危

林秉樞父親受訪時不斷啜泣哽咽。（記者徐聖倫攝）

2025/01/22 11:41

首次上稿 11:12

更新時間 11:41

相關新聞：

林秉樞傳病重裝葉克膜？ 台北看守所證實戒護就醫

請繼續往下閱讀...

林秉樞病危！父控看守所未及時送醫 地檢署分案調查

〔記者徐聖倫／新北報導〕民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因涉家暴案入獄服刑，昨傳命危安裝葉克膜維生。林父今受訪表示，兒子在外頭時體重80公斤，服刑後體重上升到134公斤，從去年底全天候洗腎至今，而後兒子身體不適，看守所表示其為感冒，不料隔天就病重插管，現在則是需要靠葉克膜救治，林父哽咽說：「就算救活也沒辦法正常生活了。」

林父說，去年12月16日發現林秉樞身體有異樣，於是向看守所要求送他就醫，看守所17日向林父回應為「小感冒」，林父當下即刻寄送限時掛號信件向法務部陳情，18日就突然接獲看守所通知，得知兒子送急診插管急救，隨後轉加護病房，22日才得以將保外就醫申請公文遞交看守所。

昨林秉樞病況急轉直下，靠葉克膜才讓他恢復並維持生命徵象，但各項儀器顯示存活率非常低，林父邊哭邊說：「既然無法救活就不浪費資源。」他忍痛簽了放棄急救，林父還說：「救活了也沒辦法正常生活，我擔心我未來也沒有辦法照顧他。」

至於被問及看守所方有無責任，包含飲食、起居各方面，林父都惶恐表示自己無從判斷，但有朋友向他建議，兒子身體狀況不佳這麼重要的事，看守所一整年沒有積極通知，這一點可以申請國賠，林父表示他會列入考慮。

林父強調，前年10月份兒子入監服刑時身體狀況非常良好，他很清楚這件事，當去年底兒子送急診插管治療，用虛弱的音量說：「爸爸我可能會比你早走。」當父母的誰能不心痛。林父說，總之兒子非常不樂觀，甚至今晚可能就會有狀況發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法