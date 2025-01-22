太暖心！視障街頭藝人掉打賞箱 台中熱血警掏腰包訂製寄贈

來自台北的視障街頭藝人。（警方提供）

2025/01/22 10:38

〔記者許國楨／台中報導〕來自台北的視障街頭藝人吳姓夫妻，近日到台中公園表演，北返時不慎掉了打賞箱趕緊南下向派出所求助，員警積極調閱公園內監視器未果，研判應是返家途中遺失，又不捨夫妻經濟困境，決定自掏腰包訂製一個新的打賞箱寄贈，夫妻倆收到後感動不已，也致電警所表達感謝，暖心收場。

台中市第二分局今天表示，上週六晚間6時許，一名61歲吳姓女子與其丈夫，突至該分局台中公園派出所求助，表示他們是來自台北的視障街頭藝人，當天專程南下至台中公園表演，不料在返家途中遺失了重要的打賞箱，令夫妻倆心急如焚，當晚值班的巡佐陳延明立即關心並協助處理此事。

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但陳員調閱園區及周遭的監視器影像，確認打賞箱並未遭竊，推測可能是在返回北部的路途中遺失，向來熱心助人的陳員了解夫妻倆的困境後感同身受，考量到打賞箱對街頭藝人的重要性，也不忍他們因生財工具遺失而陷入困境，決定自掏腰包訂製了一個新的打賞箱寄贈予夫妻。

吳女在家中收到全新打賞箱後深受感動，特地致電派出所表達感謝，稱讚陳員熱心助人、用行動展現警察溫暖與關懷，也讓他們夫妻倆感受到社會處處是溫情。

陳員自掏腰包訂製一個新的打賞箱。（警方提供）

陳員將全新打賞箱寄贈予視障夫妻。（警方提供）

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