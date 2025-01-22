富少混黑幫當大哥跨台美販運毒品 警逮11人

在美國開計程車的32歲「史比爾」（左）涉嫌攜帶大量毒品走私闖關被逮。（記者劉慶侯翻攝）

2025/01/22 10:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊今日宣佈破獲國內黑幫涉嫌利用美國人以觀光名義走私毒品來台案件，逮捕家境富裕的天道盟松山會許姓分會長及旗下小弟9人、及美國籍人士史比爾，起獲包裝成零食或塞入玩具內的古柯鹼、安非他命和大麻膏共逾17公斤，黑市價格逾4000萬元。

台北市刑警察大隊偵五隊去年接獲情資，指稱有幫派份子在北部地區利用大麻膏與精油加熱混合製成「大麻電子煙彈」，以獲取龐大不法利益。

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由於警方調查販毒組織網絡牽涉甚廣，其中並有美藉人士涉案，於是在台北地方檢察署檢察官陳雅詩指揮下，由台北市警局刑警大隊、文山一分局、大安分局、新北市警局新店分局及航空警察局組成專案小組共同偵辦。

專案人員113年3月間先查獲林姓小弟承租台北市信義區山區套房分裝大麻煙彈，查扣1.6公斤大麻菸油及分裝工具；再歷經數月監控，7月間又查獲張姓小弟涉嫌運輸2.6公斤大麻煙油。

警方經過抽絲剝繭溯源追查，逐步釐出全案是由天道盟松山分會藏身幕後主導，且毒品來源泰半是透過美籍男子將毒品走私入境。警方最終鎖定家住台北市大安區的32歲許姓男子涉案。

警方調查，許嫌因父親經營貿易公司，家境可謂非常富裕。但自小倍受寵愛的許嫌疑因嚮往江湖兄弟情，高中時期便被盤踞在台北市松山區的天道盟吸納，逐步昇任至松山會分會長職位。

警方表示，英文名「peter」的許嫌在黑幫中算得上是眼界開闊的新生代分子，經常出國或到美國旅遊機會「尋找商機」，因此他招攬吸納旗下的小弟，其中不乏具有雙重國籍的台裔美人。

也因此，許嫌透過介紹結識在美國開計程車的32歲「史比爾」，多次勾串下達成合作協議，由對方以觀光名義來台，屆時攜帶毒品走私闖關，再由許嫌指派小弟接應。

案經專案人員守株待兔耐心監控，月前「史比爾」再次入境時，在桃園機場當場被緝獲，警方在對方旅行箱內，查獲將大麻膏偽裝成加拿大楓糖的零食，及藏放在玩具內的1公斤古柯鹼、3公斤安非他命、13公斤大麻膏原油。

檢警見時機成熟，隨後兵分多路將許嫌等10人一網打盡，查扣不法所得50萬餘元。全案詢後，依組織犯罪及毒品罪嫌移送台北地檢署，復訊後「史比爾」收押禁見，許嫌則以100萬元交保候傳。

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將大麻膏偽裝成加拿大楓糖的零食。（記者劉慶侯翻攝）

將古柯鹼打包裝成零食模樣。（記者劉慶侯翻攝）

將安非他命塞入玩具內。（記者劉慶侯翻攝）

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