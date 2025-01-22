苗警公布去年全縣前3名固定測速桿地點 這支執法10個月奪「桿王」

苗栗縣竹南鎮公義路1557號前之固定式測速桿，去年3月1日才上路執法，一舉拿下去年的全縣的測速「桿王」。（圖由警方提供）

2025/01/22 10:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局統計去年度全縣固定式測速照相桿取締超速違規件數，竹南鎮公義路1557號前之固定式測速桿，去年3月1日才上路執法，就取締1萬1千多件，擠下前一個年度取締件數最多的頭屋鄉台13線24.2公里處之固定式測速桿，拿下去年的全縣的測速「桿王」寶座。

苗栗縣警局統計，去年度全縣固定式測速照相桿取締超速違規件數，前3名地點依序為，竹南鎮公義路1557號前，取締件數1萬1031件；頭屋鄉台13線24.2公里處，取締件數7390件；大湖鄉台3線127.3公里處，取締件數4508件。

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縣警局交通隊分析，竹南鎮公義路部分，因道路筆直，且位屬竹南科學園區，往來車流量大易有車輛違規超速行駛；頭屋鄉台13線及大湖鄉台3線部分，因分別位屬高、快速公路車輛下匝道後之聯外道路，故有許多遊客及通勤駕駛疏於速限降低而超速違規，提醒駕駛人須注意速限行駛。

交通隊表示，竹南鎮公義路1557號前及大湖鄉台3線127.3公里處等2處路段速限60公里，頭屋鄉台13線24.2公里處路段速限50公里，請民眾遵守行車速度。

另，後龍鎮台61線97.55公里處之固定桿，該路段速限80公里，去年測得全縣最高違規車速155公里，為一輛保時捷跑車。苗警依現行交通法規行車速度超過規定之最高時速40公里，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

交通隊表示，設置測速照相設備，主要是讓駕駛人遵守車速限制，執法的目的不是開罰，而是為了維護用路人的安全。農曆春節假期即將到來，呼籲用路人出遊訪友務必遵守行車速限，守住荷包更守護安全。（10:19更新）

後龍鎮台61線97.55公里處之固定桿，該路段速限80公里，去年測得全縣最高違規車速155公里，為一輛保時捷跑車。（圖由警方提供）

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