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    新莊副都心建案工地火災 新北工務局勒令停工將重罰承造人

    新北市新莊區富貴路與昌仁路交叉口「亞昕森中央」建案工地，於今（22）日凌晨發生火災。（新北消防局提供）

    新北市新莊區富貴路與昌仁路交叉口「亞昕森中央」建案工地，於今（22）日凌晨發生火災。（新北消防局提供）

    2025/01/22 10:29

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市新莊區富貴路與昌仁路交叉口「亞昕森中央」建案工地，於今（22）日凌晨發生火災，經消防隊全力搶救火勢撲滅。新北市工務局施工科長陳俊翰表示，將於上午10時會同職安署、勞檢處、技師公會、火災鑑識中心等單位至現場進行聯合勘查；另經初步調查，現場施工涉及未妥善執行安全防護措施，已勒令工地停工改善，並對承造人國原營造股份有限公司處以最高9萬元罰鍰。

    該建案位於新莊區富貴路、昌仁路交叉路口，建築規模為地上23層、地下5層，共339戶，目前已建置17層樓，但於今天凌晨警消接獲工地火警通報，火勢於凌晨零時06分開始，經消防隊全力搶救，於凌晨2時19分控制，凌晨02時44分完全撲滅。火災燃燒範圍包括建築物的17至18層，面積約1866平方公尺，所幸現場無人員傷亡。

    工務局表示，將持續追蹤後續進展，並加強建築工地安全監督，避免類似事件再次發生。

    針對該事件，陳俊翰指出，工務局施工科已展開多項應對措施，並將於上午10時，會同職安署、勞檢處、技師公會、火災鑑識中心等單位，至現場進行聯合稽查，目前火災原因仍待火調小組完成鑑識。

    陳俊翰表示，工地現場設有固定式起重機，為確保安全，營造廠已聯繫塔吊廠商進行檢查設備，並請中華起重機協會派員協助勘查。現場已在昌仁街設置交通管制，確保周邊安全。另外，針對涉案營造廠轄內的其他工地，工務局已要求全面進行自主安全檢查，未確認安全無虞前，所有施工及勘驗程序一律暫緩進行。

    陳俊翰說，經初步調查，現場施工涉及未妥善執行安全防護措施，違反建築法第63條及89條，已勒令工地停工改善，並對承造人處以最高9萬元罰鍰。

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