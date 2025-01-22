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    首頁　>　社會

    催討辦法事費用打死信徒 宮廟女主持從輕改判9年半

    蔡姓宮廟女主持因債務糾紛，涉嫌打死男信徒，被高雄高分院從輕改判。（記者鮑建信攝）

    蔡姓宮廟女主持因債務糾紛，涉嫌打死男信徒，被高雄高分院從輕改判。（記者鮑建信攝）

    2025/01/22 09:52

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市無極慈聖宮蔡姓女主持人，為催討辦法事費用20萬元，涉嫌持木棒打死顧姓信徒，被地院依傷害致死罪判刑10年，案經高等法院高雄分院上午宣判，從輕改判9年半。

    據了解，被告蔡女為前鎮區無極慈聖宮之主持人，被告梁男則為其同居人，魏姓被告和被害人顧男均為信徒。

    2022年1月5日下午4點起至6日凌晨5點，蔡女因不滿63歲顧男未依約歸還辦法事費用20萬元，涉嫌持木棒、鐵鎚、抓耙子等兇器，接續毆打他致遍體鱗傷後，在上午8點多，將他帶至到鳳山區臨海路某公園棄置，終因大量出血死亡。

    同案被告梁、魏2人，涉嫌取走顧男信用卡，盜領3386元，中飽私囊。

    警方接獲接獲民眾報案公園有男屍，循線查獲蔡女等人，並依殺人等罪嫌，移送高雄地檢署偵查、起訴。高雄地院開庭調查後，依傷害致死罪判處蔡女有期徒刑10年，梁、魏2人則依竊取財物罪，各處易科刑3月，殺人部分無罪。

    蔡女等和檢方均不服上訴，高雄高分院上午宣判，改判蔡女有期徒刑9年半，梁則獲判無罪，魏仍判處易科刑3月，均可上訴。

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