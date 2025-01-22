家貧少女援交被嫌「要有8萬價值」 高雄噁男誘合拍性愛影片

16歲少女缺錢幫家裡買冷氣，援交賺錢竟被誘拍性愛影片。示意圖。（資料照）

2025/01/22 09:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕姚姓男子透過交友軟體結識16歲少女小慧（化名），聊天過程中得知小慧想幫家人買冷氣，但身上錢不夠，姚男提議8萬元包養，小慧同意後，兩人發生4次性行為，姚男吃完後還嫌棄「妳要有8萬的價值」，邀小慧合拍性愛影片，事後姚男避不見面，小慧才發現受騙上當，法官依違反兒少法判姚男徒刑2年4月。

判決指出，2022年6月，姚男結識小慧後，得知她家中貧窮，錢不夠幫家裡買冷氣渡過酷暑，姚男提議，可以用每月8萬元的價格包養小慧，小慧心動同意後，姚男要求她先傳幾張裸露照片讓他驗貨，小慧於是自拍數張性感照給姚男欣賞。

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姚男看完照片後很滿意，傳訊給小慧「無套內射可以嗎」、「配合我，我多給妳兩萬」，兩人商議後，隔天相約到摩鐵發生性行為，接下來一個月，兩人又發生2次性行為，但姚男卻一直沒給錢，還嫌棄小慧「我覺得妳以後很難配合」、「妳要有8萬的價值」，小慧為了展現自身能力，在姚男的誘導下，再跟他發生性行為時合拍下一部性愛影片。

事後，姚男不但賴帳，還避不見面，小慧此時才驚覺受騙上當，報警替自己討公道；高雄地方法院審理時，姚男坦承犯行，並拿錢與小慧達成和解，法官認為他以金錢引誘少女發生性交易，又拍攝與少女的性愛影片，對小慧的身心健康與人格發展均有不良影響，忽視法律保護未成年人身心健全發展，因此依以詐術使少年為有對價之性交行為等罪，判姚男徒刑2年4月，可上訴。

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