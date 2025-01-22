為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    家貧少女援交被嫌「要有8萬價值」 高雄噁男誘合拍性愛影片

    16歲少女缺錢幫家裡買冷氣，援交賺錢竟被誘拍性愛影片。示意圖。（資料照）

    16歲少女缺錢幫家裡買冷氣，援交賺錢竟被誘拍性愛影片。示意圖。（資料照）

    2025/01/22 09:59

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕姚姓男子透過交友軟體結識16歲少女小慧（化名），聊天過程中得知小慧想幫家人買冷氣，但身上錢不夠，姚男提議8萬元包養，小慧同意後，兩人發生4次性行為，姚男吃完後還嫌棄「妳要有8萬的價值」，邀小慧合拍性愛影片，事後姚男避不見面，小慧才發現受騙上當，法官依違反兒少法判姚男徒刑2年4月。

    判決指出，2022年6月，姚男結識小慧後，得知她家中貧窮，錢不夠幫家裡買冷氣渡過酷暑，姚男提議，可以用每月8萬元的價格包養小慧，小慧心動同意後，姚男要求她先傳幾張裸露照片讓他驗貨，小慧於是自拍數張性感照給姚男欣賞。

    姚男看完照片後很滿意，傳訊給小慧「無套內射可以嗎」、「配合我，我多給妳兩萬」，兩人商議後，隔天相約到摩鐵發生性行為，接下來一個月，兩人又發生2次性行為，但姚男卻一直沒給錢，還嫌棄小慧「我覺得妳以後很難配合」、「妳要有8萬的價值」，小慧為了展現自身能力，在姚男的誘導下，再跟他發生性行為時合拍下一部性愛影片。

    事後，姚男不但賴帳，還避不見面，小慧此時才驚覺受騙上當，報警替自己討公道；高雄地方法院審理時，姚男坦承犯行，並拿錢與小慧達成和解，法官認為他以金錢引誘少女發生性交易，又拍攝與少女的性愛影片，對小慧的身心健康與人格發展均有不良影響，忽視法律保護未成年人身心健全發展，因此依以詐術使少年為有對價之性交行為等罪，判姚男徒刑2年4月，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播