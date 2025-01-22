台中警「白單改紅單」弊案 第二波起訴偵查隊長金桂明等15人

台中市第六分局「白單改紅單」弊案，台中地檢署第二波起訴太平警分局偵查隊長金桂明（原西屯所長）等15人。（資料照）

2025/01/22 09:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署去年（2024年）9月起，偵辦台中市警局第六分局官警涉嫌接受關說，把交通違規的罰單，從逕行舉發「白單」（違規者不在現場），改成罰款較低的當場舉發「紅單」（簡稱「白單改紅單」），太平警分局偵查隊長金桂明（前西屯所長）與李姓巡佐羈押禁見，去年底第一波依貪污圖利罪起訴李姓巡佐等18名警察，今天則依同罪名第二波起訴金桂明等15人，其中李姓巡佐等2名被告被起訴兩次（重複起訴），合計共起訴31名警察。

中檢指出，金桂明時任中市警察局第六分局西屯派出所長，李姓巡佐是「警友會」的承辦人，其他13名被起訴者，是西屯所警員或第六分局協和派出所副所長、警員，金桂明知員警取締違規停車時，若駕駛人不在場，應視違規事實，於違規停車時開出逕行舉發逕舉單（俗稱白單），並將逕舉單張貼或夾放於違規汽機車上，再回派出所交由交通警察大隊開出「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單），但卻有19名車主或駕駛人，是「警友會」成員或親友，或與金桂明、李姓巡佐關係友好，或為警界同事，卻於收到白單後即請託金桂明與李巡佐處理，兩人囿於人情關說請託，竟指示員警竄改，把白單違法「改單」或「銷單」。

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中檢指出，第二波起訴金桂明等15人，全數於偵查中自白坦承，中檢聲明法院依貪污治罪條例減刑，中檢強調，金與李巡佐辜負國家賦予職務的任務使命，以違法「改單」及「銷單」方式圖利他人，誤認徇私即可自外於國家法治，混淆正當社交往來與請託關說的分際，更使違規人誤認交通違規均可藉由請託關說，脫免或減輕罰鍰，不僅無形中擴大交通潛在危害，亦有使整體交通違規取締作業的公平性，陷於遭受特權介入之質疑，「積非成是」導致不當觀念傳遞予新進同仁、不良風氣蔓延警界。

不過，檢方也強調，金桂明與李巡佐囿於警友會或親友等民眾，或警界同仁請託關說的舊時代思維與錯誤觀念，惡性尚非重大，且犯後坦承犯行，建請法院量處適當之刑，其餘13名員警配合警界長官（金桂明），或受警界學長（李巡佐）請託，礙於同仁情誼或警界封閉文化而誤罹刑章，犯後均坦承犯行並深知悔悟，犯後態度良好，建請從輕量刑，酌予緩刑之機會，以啟自新。

此案也在基層引發震撼，涉案交保的楊姓警員，公開於臉書貼文質疑，是各警局與分局聘請的「警友」（警友會會員與顧問，或警友站成員）或地方人士，關心施壓罰單，「誰沒遇過警友關心？」警察局沒有編列足夠公務預算，請「警友」或地方仕紳捐錢，警察為了錢看人臉色，造成基層員警違法的嚴重後果，期待「電子逕舉告發系統」能夠早日上線，「造福基層的職涯」。

台中市第六分局「白單改紅單」弊案，台中地檢署兩波起訴台中警察共31人。（資料照）

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